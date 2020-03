Vetture green per un ambiente più pulito: le migliori auto a Gpl sul mercato

Permettono di risparmiare sul costo del carburante e non hanno effetti nocivi sull’ambiente. Le auto a Gpl si inseriscono tra le vetture in linea con la mobilità sostenibile. Ne esistono molte, perché l’impianto Gpl può caratterizzate diversi tipi di veicoli, dalle citycar ai Suv.

Ricordiamo che questo tipo di alimentazione, permette di produrre meno ossido di carbonio, azoto e idrocarburi imcombusti e non emette allo scarico idrocarburi aromatici, anidride solforosa e particolato.

Non ci resta che scoprire quali sono le migliori auto a Gpl sul mercato.

Fiat Panda

La Fiat Panda Gpl è una citycar disponibile nelle versioni a Gpl e metano con prezzi a partire da 14.550 euro. Si tratta di una vettura compatta, spinta da un motore con una cilindrata di 1,2 litri e potenza di 69 cavalli, tra le più vendute in Italia ed ideale per gli spostamenti in città.

Dacia Duster

Dacia Duster è un Suv noto per il suo prezzo contenuto, acquistabile nella variante Gpl a partire da 13.950 euro. È un modello con motore da 1.6 litri e potenza di 166 CV, pratico e comodo per gli spostamenti anche fuori città, con tutta la famiglia.

Renault Twingo

Renault Twingo è una citycar dal look simpatico e moderno acquistabile nella variante benzina/Gpl ad un prezzo a partire da 12.450 euro. La vettura è equipaggiata con il motore turbo TCe 90, con una coppia massima di 135 Nm e velocità fino a 170 Km/h.

Kia Sportage

Il Suv Kia Sportage è un’auto dalle generose dimensioni, acquistabile a partire da 26.500 euro. La versione Gpl vanta un ricco allestimento con cerchi in lega da 17", climatizzatore manuale, cruise control, radio Dab, touchscreen da 7'' e sistemi di mirroring Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth con riconoscimento vocale e retrocamera posteriore.