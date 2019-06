I migliori zaini da moto per viaggiare sulle due ruote

Devono essere pratici e leggeri ma anche robusti e decisamente ergonomici per non compromettere il viaggio sulle due ruote. Gli zaini da moto migliori vi assicureranno di vivere un’esperienza praticamente perfetta.

Gli zainetti da moto vantano caratteristiche ben precise, dal materiale impermeabile, indispensabile in caso di pioggia, all’ergonomia, alla leggerezza. Inoltre sono dotati di spallacci comodi e una cintura da legare attorno al torace, così da poter essere indossati per lungo tempo senza stress.

Chi ha voglia di partire, magari viaggiare sulle colline della provincia pescarese e nelle location più estreme, non potrà fare a meno di scoprire quali sono gli zaini da moto migliori in commercio. Ecco quelli da non perdere!

Il brand di moto più conosciuto da appassionati è non è certamente Dainese, che nella sua gamma di prodotti vanta lo zaino D-Gambit. Si tratta di un complemento capiente e comodo, con capacità pari a 33,6 litri. Presenta un vano per pc da 15 pollici, tasche laterali con zip e una per bottiglia. È completamente regolabile e vanta spallacci ergonomici. Il prezzo si aggira intorno ai 100 euro e potete trovarlo su Amazon.

Uno dei complementi più utili e pratici è lo zaino di Givi per moto Enduro. Non solo non ha paura dell’acqua ma nemmeno dello sporco, grazie alla certificazione IP66, che assicura resistenza a forti piogge, immersioni temporanee e condizioni estreme. Presenta una stampa con elementi rinfrangenti, sistema di chiusura impermeabile, ampia tasca interna, spallacci regolabili, imbottitura ergonomica e pratica valvola di sfiato dell’aria. Su Amazon a 79 euro.

Colori differenti per chi tiene anche al proprio stile oltre alla praticità. Lo zaino da moto Jdc ha una forma piatta ergonomica, dettagli rinfrangenti che garantiscono maggiore visibilità e le cuciture sono sigillate a caldo. È talmente pratico che è persino arrotolabile, è dotato di maniglia per il trasporto ed è in tela impermeabile. Lo potete comprare su Amazon a 39 euro.

Infine vi presentiamo lo zainetto da moto Course, un modello con capacità di 24 litri, un peso di 800 grammi e ideale anche per ciclisti ed escursionisti. È impermeabile, ha lo spazio studiato appositamente per portare con sé il pc ed è proposto in vari colori. Su Amazon da 29 euro.