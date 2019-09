Cani a bordo: come viaggiare in sicurezza con gli animali domestici

È sempre importante viaggiare in sicurezza, non solo per se stessi ma anche per gli altri passeggeri. Ma come viaggiare con i cani a bordo o altri animali domestici? È necessario fare riferimento ad alcune regole fondamentali, per far sì che gli spostamenti siano comodi ma soprattutto sicuri per tutti.

La campagna nazionale #lamiciziaèunacosaseria, promossa dall’Ordine dei Medici Veterinari di Roma, a cui ha aderito anche la Polizia di Stato, spiega ogni singolo passaggio per far sì che viaggiare in auto con gli animali a quattro zampe sia davvero semplice e sicuro.

Inoltre sono ben illustrati i passaggi da seguire in caso di incidenti e avvistamenti di animali su strada.

I consigli per viaggiare con Fido

La Polizia Stradale ha realizzato un vero e proprio vademecum per tutti coloro che desiderano viaggiare con cani, gatti e altri animali domestici. Ecco i punti da conoscere e studiare per bene.

Se si trasporta un solo animale domestico, quest’ultimo deve essere custodito in condizioni tali da non costituire impedimento e pericolo per la guida (art 169 6°comma C.d.S.). Si possono trasportare animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, l’importante che si utilizzi una barriera divisoria da montare sulla parte posteriore della vettura, cioè l’animale deve essere separato dal conducente per non interferire con l’attività di guida. Qualora si utilizzino sbarre divisorie fisse, le stesse dovranno preventivamente essere autorizzate dalla Direzione Generale della M.C.T.C. (art 169 6°comma C.d.S.). Si possono trasportare su ciclomotori o motocicli animali domestici, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore solidamente assicurato, che non sporga e non limiti la visibilità, ovvero il trasporto non deve sporgere lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma dello stesso di oltre 50 cm (art 170 5°comma C.d.S.). In caso d’incidente in cui sono coinvolti animali si ha l’obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Lo stesso obbligo lo hanno anche i conducenti dei veicoli che sono incorsi nell’incidente stradale, ma che non ne sono responsabili (art 189 9°bis comma C.d.S.). Vietato abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività o lasciare un animale nell’abitacolo dell’autovettura con finestrini chiusi, in una giornata particolarmente soleggiata con temperature particolarmente elevate; si rischia l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (art 727 C.P.).

I suggerimenti dei veterinari

I medici veterinari ricordano anche che:

il cane deve essere dotato di microchip e deve essere iscritto all’anagrafe canina. L’iscrizione è obbligatoria;

e deve essere iscritto all’anagrafe canina. L’iscrizione è obbligatoria; è utile, sempre, dotare il nostro amico a quattro zampe di una medaglietta di riconoscimento e con i propri contatti, affinché sia facilmente rintracciabile il proprietario;

di riconoscimento e con i propri contatti, affinché sia facilmente rintracciabile il proprietario; portare sempre una ciotola e una scorta di acqua fresca per dissetarlo, soprattutto quando fa caldo;

per dissetarlo, soprattutto quando fa caldo; mettere delle tendine parasole per evitare che il cane riceva la luce diretta del sole;

per evitare che il cane riceva la luce diretta del sole; fermarsi ogni tanto per far sgranchire a lui le zampe, e a voi le gambe;

usare sempre il guinzaglio nelle aree di sosta, ma non è necessario nelle aree appositamente attrezzate per cani e recintate;

nelle aree di sosta, ma non è necessario nelle aree appositamente attrezzate per cani e recintate; per quanto riguarda gatti e altri animali, mai toglierli dal trasportino in caso di sosta, ma mai lasciarli nell’auto chiusa, nemmeno per pochi minuti, che potrebbero risultare fatali.

