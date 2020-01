Le migliori station wagon sportive: spazio, stile e comfort per tutta la famiglia

Le station wagon sportive sono auto “lunghe” che garantiscono tanto spazio e comfort all’intera famiglia ma senza rinunciare a un design accattivante e un assetto “da corsa”. Versatili e dalle linee aggressive, queste autovetture sono dotate di tecnologie di ultima generazione e possono superare persino i 300 km/h.

Quali sono le migliori? Tra le più desiderate e meglio accolte sul mercato, spiccano i modelli di case automobilistiche di tutto rispetto, come Audi e Porsche.

Audi RS 6 Avant

Iniziamo la nostra rassegna dalla RS 6 Avant di Audi, una super station wagon da ben 600 Cv, spinta da un motore V8 da 4.0 litri biturbo con 800 Nm di coppia e tecnologia mild-hybrid. Familiare che raggiunge i 100 km/h in soli 3,6 secondi, mentre le bastano 12 secondi per arrivare a 200 km/h. Elevatissima anche la velocità massima che arriva a 305 km/h. Ricordiamo anche la trazione integrale quattro con differenziale centrale autobloccante e il cambio automatico tiptronic a 8 rapporti. Vettura che vanta anche un design decisamente aggressivo a partire dal frontale con ampie prese d’aria laterali, griglia Singleframe con finitura in nero lucido e proiettori Led Audi Matrix con tecnologia laser. Nel retro spiccano lo spoiler sul tetto e i terminali di scarico ovali.

Mercedes-AMG E 63 S 4Matic Estate

Proseguiamo con la Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate, una delle più performanti e veloci station wagon di sempre con una potenza che raggiungere i 612 Cv. Auto spinta da un potente V8 biturbo da 4 litri, con un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 3,5 secondi ed una velocità massima di 300 Km/h con il pacchetto AMG Driver. Ricordiamo, inoltre, la sofisticata trasmissione automatica AMG SPEEDSHIFT MCT a 9 marce e la trazione integrale 4MATIC+.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Nella nostra rassegna troviamo anche la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo; una shooting brake ibrida spinta da un propulsore termico 4.0 V8 biturbo e da un motore elettrico con una potenza complessiva di 680 CV e 850 Nm di coppia. Tra le sue caratteristiche tecniche citiamo anche l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, con il pacchetto Sport Chrono e la velocità massima di 310 km/h. Ricordiamo, infine, la trazione integrale e la capacità di carico del bagagliaio da 520 a 1.390 litri.

Seat Leon Cupra R ST

Concludiamo la nostra rassegna con la Leon Cupra R ST, una station wagon sportiva e dal costo non stratosferico che vanta comunque elevate prestazioni con 300 Cv di potenza e 400 Nm di coppia. Leon Cupra R ST raggiunge i 100 km/h in appena 4,9 secondi e tocca la velocità massima di 250 km/h grazie ad un propulsore 2.0 TSI turbo benzina a iniezione diretta con cambio DSG a 7 rapporti e sistema di trazione integrale 4Drive. Non dimentichiamo il design con quattro terminali di scarico sportivi, prese d’aria laterali con trattamento in color rame, componenti in fibra di carbonio e cerchi in lega da 19 pollici.

