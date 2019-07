Scooter 125: i migliori modelli per sfrecciare questa estate

Viaggiare in auto è comodo, ma in estate spostarsi sulle due ruote è il top. Vi presentiamo i migliori scooter 125 con i quali potrete sfrecciare in città, muovervi agilmente nel traffico, parcheggiare facilmente e non patire il caldo.

Ricordiamo che gli scooter 125 non richiedono una patente di guida speciale, basta essere in possesso della classica B. Solo in minorenni con più di 16 per potergli guidare devono conseguire la patente A1.

Di scooter 125 ce ne sono moltissimi, ma vogliamo svelarvi quali sono i migliori modelli per qualità-prezzo.

Honda SH125i

Un classico senza tempo che continua a piacere e convincere per le elevati prestazioni e per il design urbano. Lo scooter Honda SH125i vanta ruote da 16” e vano sottosella con presa 12V e capace di custodire un casco integrale. Con i suoi 12 CV, si contraddistingue per la funzione Start&Stop disinseribile, ABS di serie, luci full LED e ammortizzatori regolabili. Ha consumi ridottissimi – circa 40 km con 1 litro.

Prezzo a partire da 3.490 con parabrezza e bauletto di serie.

Vespa Primavera 125 IGET

Lo stile vintage che conquista. Ecco la nuova Vespa con cerchi da 12”, illuminazione LED anteriore e posteriore, bike finder e comando di apertura a distanza della sella di serie. Il motore i-jet raffreddato ad aria con distribuzione a 3 valvole in grado di erogare 8 kW, equivalenti a quasi 11 CV con una coppia di 10,7 Nm e con consumi pari a 43 Km/litro completano le caratteristiche della Vespa Primavera 125 IGET.

Il prezzo si aggira intorno ai 4.400 euro.

Piaggio Liberty 125 ABS

Il Liberty è un altro grande classico di casa Piaggio, un modello fortunatissimo che ha conquistato sin dal suo primo lancio sul mercato una bella fetta di pubblico, per le sue prestazione il prezzo ridotto.

È dotato di retroscudo protetto da serratura e sottosella in grado di alloggiare un casco jet con visiera. È leggero, vanta la ruota anteriore da 16” all'anteriore e la posteriore da 14”, è spinto da un propulsore raffreddato ad aria con una potenza di 11 CV, 10,7 Nm di coppia e consumi dichiarati pari a 40 km con 1 litro.

Costa 2.390 euro.

Peugeot Tweet 125

Concludiamo la nostra rassegna dei migliori scooter 125 con il modello più economico dei quattro presentati: il Peugeot Tweet 125. Con bauletto e parabrezza inclusi, questo scooter ha ruote alte e design moderno e accattivante. È leggero e facile da guidare, è dotato di sottosella in grado di alloggiare un casco jet con visiera e pedane passeggero ripiegabili. Le ruote sono entrambe da 16 pollici e il motore raffreddato ad aria offre una potenza massima di 10,2 cv e 9,2 Nm di coppia, con un consumo dichiarato di 35,7 km/litro.

Prezzo a partire da 2.240 euro.

Dove comprare gli scooter 125 a Pescara?

Ecco alcuni contatti utili:

Accessori scooter: i prodotti più venduti sul web

Lucchetto Antifurto Bloccadisco

Coprimoto Impermeabile Universale

Bauletto per Scooter

Kit Catena + Lucchetto