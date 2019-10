Lanmodo Vast 1080p Night Vision System: recensione del visore notturno per una guida sicura

Un visore notturno è un accessorio auto, che consente di guidare bene anche quando la strada è estremamente buia. Ecco a cosa serve Lanmodo Vast 1080p Night Vision System, l’ultimo dispositivo tecnologico, realizzato dal noto marchio: per rendere più sicura la propria esperienza al volante, anche se si guida di notte o in condizione di disagio.

Infatti, il visore notturno è un accessorio molto utile per affrontare le condizioni di scarsa visibilità in genere, come quando c’è nebbia o la pioggia non permette di vedere bene ciò che ci circonda.

Caratteristiche

Lanmodo Vast 1080p Night Vision System è dotato di un ampio schermo con sistema di utilizzo molto intuitivo. Ha la forma di uno specchietto retrovisore con display lcd da 8,2 pollici, Ips, con risoluzione Full hd a 1080p.

Il sistema di visione notturna si trova nella parte anteriore del dispositivo ed è basato sul sensore Sony Mccd. L’obiettivo è ad alta definizione da 28 mm con ottica grandangolare di 360° ed è leggermente orientabile. Il visore aiuta a vedere in condizioni di buio quasi completo fino a 300 metri di distanza. Inoltre agisce anche quando le temperature sono molto basse o alte, per la precisione da -20°C e a 80°C.

Le dimensioni di Lanmodo Vast 1080p Night Vision System sono: 22 x 7,3 x 8,3 cm; il peso è di 499 grammi.

Oltre questa versione, esiste anche il modello con retrocamera con visione di 170°.

Tra le caratteristiche che hanno convinto meno segnaliamo i pulsanti piccoli e di difficile identificazione, per azionare la retrocamera, regolare luminosità e contrasto, ribaltare l’immagine, cambiare la visione da colori a bianco e nero e gestire l’alimentazione.

Installazione

L’installazione di Lanmodo Vast 1080p Night Vision System è molto semplice e si può effettuare in due modi. Il primo è con ventosa da mettere sul vetro, come un classico navigatore o una dash cam; l’altro con tappetino antiscivolo, da collocare sul cruscotto.

Alimentazione

Lanmodo Vast 1080p Night Vision System può essere alimentato tramite presa accendisigari oppure attraverso la porta Obd con i cavi forniti in dotazione.

Prestazioni e limiti

Il visore notturno di Lanmodo si attiva velocemente e mostra subito una buona qualità, sfruttando la luce ambientale e i fari dell’auto per offrire le massime prestazioni. Anche se si può utilizzare in casi di buio completo, la qualità, dunque la visibilità, sarà molto inferiore.

Non è dotato di una funzione di registrazione delle immagini, che però vedremo con la prossima uscita, ovvero la versione Pro, al momento non ancora in vendita.

Prezzo

Lanmodo Vast 1080p Night Vision System ha un prezzo di listino di 499,99 euro.

Si può comprare sul sito ufficiale dell’azienda, con uno sconto di 50 dollari inserendo il codice LMDNVS_TO, oppure direttamente su Amazon.it.

