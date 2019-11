"Racing Show" al Pala Dean Martin di Montesilvano 

Tutto pronto per il Racing Show Montesilvano 2.0, la prima edizione dell’expo di auto e moto in programma sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre al Palacongressi di Montesilvano. Ingresso gratuito.

Saranno presenti anche i piloti che si sono distinti nelle varie specialità di Rally, Moto, Kart, Gt3, Prototipi e Formula 4:

Nicolas Spinelli

Loris Di Crescenzo

Mattia Bucci

Mirko Di Crescenzo

Cesare Ranucci

Alessandro Di Persio

Loris Boggi Spinelli

L’evento, patrocinato del Comune di Montesilvano, è promosso dall’associazione Hope for All in collaborazione con la Federazione motociclistica italiana. Sarà una vera e propria fiera motoristica interamente concentrata sull'esposizione di auto e moto. Da non perdere.