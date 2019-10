Perché è così importante controllare la pressione delle gomme?

Avere un’auto comporta anche una serie di operazioni fondamentali, tra cui il controllo degli pneumatici. Le gomme col tempo perdono pressione e per questo, periodicamente, bisogna verificare questo valore dal proprio gommista di fiducia o da uno dei benzinai di Pescara e dintorni. Solo conoscendo se la pressione delle gomme auto è giusta o meno, si potrà risolvere il problema ed evitare problemi per sé e gli altri.

Quando fare il controllo della pressione delle gomme?

È consigliabile effettuare il controllo della pressione degli pneumatici auto almeno una volta al mese. È un’operazione veloce, che si fa anche dal benzinaio mentre siete in attesa di fare il pieno.

Perché controllare la pressione delle gomme auto?

Per la sicurezza propria e altrui. Se le gomme sono sgonfie, il controllo dell’auto sarà più difficile e in situazioni pericolose, potreste avere serie difficoltà. Se la pressione non è sufficiente, aumenterà lo spazio di frenata ed è possibile un maggior rischio di aquaplaning. Attenzione, gonfiare troppo non serve, anzi perché si riduce la superficie di contatto con la strada rendendo instabile la marcia.

Qual è la giusta pressione delle gomme?

Per conoscere la pressione di gonfiaggio della propria autovettura è sufficiente consultare il manuale di utilizzo del veicolo. Inoltre molte automobili riportano le esatte pressioni anche nella parte interna del tappo del carburante.

Il controllo va eseguito a gomme fredde, poiché il calore provoca un leggero aumento della pressione.

Nelle vetture più recenti è presente il sensore di pressione sullo pneumatico; è quindi importante non sottovalutare eventuali messaggi di avviso sul quadro strumenti.

È utile ricordarsi anche, almeno una volta l’anno, di controllare la pressione anche della ruota di scorta.

Gomme: gli accessori più venduti sul web

Manometro digitale

Compressore d'Aria portatile



Ma-Fra, Pulitore Cerchi e Gomme

Kit Riparazione Gomme