Portabici auto: i modelli migliori per una gita fuori porta

Se siete appassionati ciclisti, di sicuro vorrete portare il vostro mezzo preferito sempre con voi. In questo caso sono utili i portabici per auto, ma quale acquistare? Vi sveliamo quali sono i modelli migliori al momento sul mercato, a partire da poco più di 30 euro e universali, così da muoversi facilmente e senza problemi di trasporto.

Cosa sapere prima di effettuare l’acquisto? Esistono sul mercato 3 tipologie di portabici per auto:

da tetto – le bici vanno incastrate con le ruote sul binario;

– le bici vanno incastrate con le ruote sul binario; da gancio da traino ;

; posteriore, o da portellone.

Portabici da tetto Sanremo 10

Si chiama Sanremo 10 la nostra proposta installabile su barre portatutto fino a 80x46 mm. Va bene per ogni tipo di bici, vanta un sistema di bloccaggio rapido ed è un portabici compatto e facile da usare, venduto già pre-assemblato.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

Portabici da tetto Cora

Il portabici da tetto universale Cora presenta un tubo obliquo a sezione tonda o ovale di dimensioni extra large e pneumatici di qualsiasi misura (adattatore in dotazione per cerchi da 20 mm).

Scopri di più su Amazon a 33 euro

Portabici Posteriore Peruzzo PE 382

Costa poco e si aggancia al portellone posteriore. Il modello Peruzzo 382 è adatto alla maggior parte delle vetture sul mercato, è fornito di doppia cinghia superiore, cinghie a tenuta extra, 6 ganci temprati ed in grado di trasportare tre biciclette.

Scopri di più su Amazon a 41 euro

Portabici posteriore Stand Up 2

Stand Up 2 consente di viaggiare con due biciclette – per un massimo di 30 kg – ed è, come il modello precedente, un portabici posteriore. È realizzato in acciaio con canaline poggiaruota in alluminio, si fissa facilmente grazie alle cinghie regolabili ed è adatto alla maggior parte delle auto.

Scopri di più su Amazon a 148 euro

Portabici Gancio Traino Peruzzo PE 708/4

La nostra proposta per gancio traino si chiama Peruzzo PE 708, in grado di ospitare da due a quattro bici. È dotato di un sistema di aggancio e sgancio compatto, con chiusura a chiave tra portabici ed auto, verniciatura antigraffio, completo anche di barra ripetitrice con fanali.

Scopri di più su Amazon a 328 euro