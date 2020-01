Quad: quale patente serve per guidarlo?

Il quad, o quad bike, è un mezzo di trasporto dotato di quattro ruote, molto simile a una moto ma dalla seduta più confortevole. Per guidarlo è necessario avere la patente ma non ce n’è una solamente, perché questa varia in base al tipo di veicolo, che a breve andremo ad analizzare.

Il quad è dotato di due o quattro ruote motrici ed è un tipo di mezzo noto anche come Atv, che sta per All Terranins Vehicle, ovvero veicoli adatti a tutti i tipi di terreni. Per questo motivo sono utilizzati anche in fuoristrada.

I primi modelli sono stati proposti negli anni ’60 in Canada per sostituire le piccole macchine utilizzate nei campi da golf.

Ovviamente, così come le auto e le moto, ci sono vari tipi di quad, che si differenziano per cilindrata, stile e trasmissione automatica o manuale.

Le patenti per i quad

Come anticipato, ci sono più patenti utili per poter guidare i quad e cambiano in base al tipo di veicolo.

I quad leggeri presentano una massa a vuoto fino a 350 chilogrammi, una velocità fino a 45 km/h, cilindrata inferiore ai 50 cc ed una capacità di carico che non può superare i 200 chili. Questi quad possono essere guidati con la patente AM conseguibile già a 14 anni.

I quad pesanti, invece, hanno massa a vuoto fino a 400 chilogrammi, velocità massima di 80 km/h, potenza del motore fino a 15 kW e capacità di carico massima fino a 200 chili. Questi quad possono essere guidati con la patente B1, che si può prendere dai 16 anni in su.

Se la massa a vuoto è, invece, superiore ai 550 chilogrammi nel caso dei veicoli utilizzati per il trasporto merci, oppure ai 400 chilogrammi nel caso dei veicoli utilizzati per il trasporto persone, allora occorre la patente B, dai 18 anni in poi.

Per guidare un quad è, ovviamente, obbligatorio indossare un casco omologato.

