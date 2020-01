È tedesca la moto più venduta in Italia nel 2019

Lo scorso anno in Italia sono stati venduti 252.294 ciclomotori. La moto più venduta nel 2019 è la tedesca Bmw R 1250 GS, mentre nella categoria scooter trionfa l’Honda Sh 125. La classifica è stata stilata da Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che ha analizzato i dati sulle vendite di moto e scooter durante lo scorso anno.

In via generale il bilancio delle vendite dei mezzi a due ruote è risultato positivo: è stato registrato un incremento del +4,9% rispetto al 2018. Sono stati venduti 98.883 moto (+6,3%), 133.054 scooter sopra i 50cc (+5,2%) e 20.357 motorini 50cc, gli unici in calo rispetto 2018 (-2,7%).

Le moto più vendute in Italia nel 2019

Per quanto riguarda le categorie, le protagoniste delle vendite sono state le moto naked (37.481 mezzi) e le enduro stradali (35.957 unità).

A trionfare in termini assoluti è stata una tedesca, la moto Bmw R 1250 Gs.

Di seguito la classifica delle 10 moto più vendute in Italia nel 2019:

1. Bmw R 1250 GS (4.069 unità immatricolate)

2. Honda Africa Twin (3.819)

3. Benelli TRK 502 (3.066)

4. Yamaha Tracer 900 (2.714)

5. Bmw R 1250 GS Adventure (2.393)

6. Honda NC 750 X (2.132)

7. Yamaha MT-07 (1.808)

8. Ducati Scrambler 800 (1.735)

9. Yamaha MT-09 (1.669)

10. Kawasaki Z900 (1.526)

Gli scooter più venduti in Italia nel 2019

Tra gli scooter spiccano i 125cc con 52.872 unità vendute (+12,3%). Seguono i 300-500cc, i modelli 150-250cc e infine i maxiscooter oltre i 500cc.



Per quanto riguarda i vari brand, ottimi risultati in particolare per Honda; lo scooter Sh 125 è infatti il più venduto in Italia nel 2019 con 10.008 pezzi immatricolati, seguito dalle varianti 150 e 300.

La classifica completa:

1. Honda Sh 125 (10.008 unità)

2. Honda Sh 150 (8.997)

3. Honda Sh 300 (8.673)

4. Piaggio Beverly 300 (8.212)

5. Piaggio Liberty 125 (5.910)

6. Kymnco Agility 125 (5.162)

7. Yamaha XMax 300 (4.609)

8. Honda X-Adv 750

9. Honda Forza 300 (4.263)

10. Piaggio Beverly 350 (3.825)

Accessori moto-scooter: i prodotti più venduti sul web

Lucchetto Antifurto Bloccadisco

Coprimoto Impermeabile Universale

Bauletto per Scooter

Kit Catena + Lucchetto