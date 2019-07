I caricabatterie migliori e indispensabili per l’auto

Vi è mai successo di restare a piedi con l’auto per colpa della batteria? Per far sì che non accada di nuovo, possono tornarvi utili i caricabatterie per auto. Sono degli strumenti che permettono di ricaricare velocemente la batteria, per far sì che il veicolo riprenda a funzionare, anche solo per arrivare dal primo elettrauto disponibile nei paraggi.

Il caricabatterie per auto è un dispositivo di emergenza e può essere ad alimentazione esterna o portatile. Scopriamo qualcosa in più sui vari modelli e le caratteristiche dei migliori caricabatterie per auto da comprare.

Deca caricabatteria CLASS 12 A

Caricabatteria semplice da utilizzare con funzionalità essenziali, Deca CLASS 12 A è in grado di ricaricare batterie da 12 o 24 V fino a 140 Ah. Presenta un cavo alimentazione da 2,2m con spina Shuko, display analogico per il controllo dell’amperaggio e protezioni termostatica, da corto circuiti e da inversioni di polarità incluse. È un prodotto facilmente trasportabile, dotato di maniglia.

Su Amazon.it a 48 euro

Bosch C3

Bosch C3 è un caricabatteria ad alimentazione esterna capace di ricaricare batterie da 6 o 12 V fino a 120 AH, anche Agm e Gel. Tra le sue funzioni troviamo quella di mantenimento di carica e la staffa in dotazione, così da poter agganciare il dispositivo o fissarlo a parete.

Su Amazon.it a 51 euro

NOCO G3500

Amperaggio fino a 120 Ah, NOCO G3500 da 6 o 12 V è un caricabatterie auto utile per auto e moto, è dotato di tecnologia anti-scintilla e protezione contro inversione delle polarità e sovraccarichi. Può monitorare attivamente lo stato delle batterie e riparare le danneggiate. Può, inoltre, essere utilizzato anche per il mantenimento della carica. NOCO G3500 ha la scocca impermeabile, resistente agli urti e alle temperature estreme, con processo di carica monitorabile attraverso 8 step e visualizzabile sul display a led.

Su Amazon.it a 59 euro

Suaoki U18 Jump Starter 1200A

Avviatore di emergenza/booster per batterie da 12V, dotato di una sua batteria interna al litio da 16.000 mAh. Suaoki U18 Jump Starter 1200A si ricarica velocemente, 5V/2.4A e QC 3.0 con potenza massima 18W, e con USB Type-C per adattarlo a smartphone e tablet. Vanta la torcia incorporata con 3 modalità di illuminazione da utilizzare in caso di emergenza.

Su Amazon.it a 85 euro