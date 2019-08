Tutti i limiti dei neopatentati previsti dal Codice della Strada

Per non rischiare sanzioni, è bene conoscere le limitazioni per neopatentati, che riguardano limiti di velocità, di potenza e di assunzione di alcol. Inoltre, coloro che trasgrediscono le norme previste dal Codice della Strada, oltre alla sanzione pecuniaria dovranno fare i conti con il decurtamento dei punti della patente, che in questo caso saranno raddoppiati.

Chi sono i neopatentati?

I neopatentati sono tutti coloro che hanno preso la patente – A, A2, B e B1 - per la prima volta e da meno di 3 anni.

I limiti di velocità per i neopatentati

Secondo l’articolo 117 del Codice della Strada, i neopatentati non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Decurtamento dei punti della patente

Per i neopatentati è prevista una decurtazione doppia dei punti della patente, rispetto agli automobilisti con più di 3 anni di anzianità alla guida.

Anche per quanto riguarda i punti bonus: un neopatentato che a fine anno non ha commesso errori, sarà premiato solamente con un punto bonus, al posto di due.

Auto per neopatentati

I neopatentati non possono guidare determinate auto, ovvero quelle che superano un limite di potenza previsto dal Codice della Strada. Il limite è fissato a 70 Kw, ovvero 95 cavalli. Questa limitazione deve essere rispettata nei primi 12 mesi dal conseguimento della patente.

Alcol e neopatentati

Premesso che nessun guidatore può condurre un mezzo di trasporto, se in preda all’alcol, il limite consentito per i neopatentati per legge è ovviamente più basso e tassativo. Il limite alcolemico per i neopatentati deve essere pari a zero. Non vale, quindi, il limite di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue come soglia massima prevista per tutti gli automobilisti.

