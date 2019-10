Kit vivavoce auto Bluetooth: i modelli migliori

Il kit vivavoce Bluetooth per l’auto è un valido alleato per guidare in tutta sicurezza telefonando a chi si desidera. Questo accessorio, infatti, consente di chiamare e ricevere telefonate senza distrazioni, tenendo le mani ben salde al volante. È utile per la propria sicurezza, quindi, ma anche per evitare una multa salata e persino il ritiro della patente.

Alcune auto presentano già questo sistema integrato, ma altre ne sono prive. Anche su queste ultime, però, si può aggiungere questa ottima funzione acquistando un kit vivavoce Blueetooth per auto. È facile da installare, si aggancia facilmente all’aletta parasole ed è compatibile con tutti gli smartphone.

Vediamo quali sono i migliori kit vivavoce auto Bluetooth da comprare online.

Kit vivavoce per auto Avantree 10BS

Il modello Avantree 10BS è considerato uno dei migliori kit vivavoce Bluetooth disponibili sul mercato. È dotato di sensore di movimento integrato, che è capace di accendere automaticamente il vivavoce quando si apre la portiera dell’auto, abilitando in questo modo il collegamento al telefono. Ha la batteria ricaricabile, che si può collegare anche all’accendisigari, e può avere un’autonomia fino a 22 ore. In più è possibile collegare fino a 2 telefoni contemporaneamente.

Su Amazon da 24 euro

Kit vivavoce per auto SuperTooth Buddy

SuperTooth Buddy è un kit vivavoce in grado di collegarsi automaticamente al cellulare. Vanta un rivestimento soft touch, un potente altoparlante per una buona qualità del suono ed è disponibile in 3 colorazioni. La batteria ricaricabile dispone di un’autonomia fino a 20 ore di conversazione e 1000 ore in standby.

Su Amazon da 47 euro

Kit vivavoce per auto Bluetooth Aigoss

Aigoss propone un kit vivavoce Bluetooth che si collega a due smartphone in contemporanea, alimentato da una batteria ricaricabile via usb da 500 mAh ed ha clip magnetica molto resistente, che consente di attaccarlo a qualsiasi superficie metallica. Un prodotto compatibile anche con gli assistenti vocali Siri e Google Assistant, con un’autonomia fino a 10 ore.

Su Amazon da 17 euro.

Kit vivavoce per auto VeoPulse B-PRO 2B

Il kit vivavoce VeoPulse B-PRO 2B si attiva automaticamente quando si entra in auto. Va agganciato all'aletta parasole della vettura, è dotato di comandi vocali tramite Siri e Google Assistant e permette di ascoltare la musica presente nello smartphone e le indicazioni fornite dal GPS.

Su Amazon da 59 euro