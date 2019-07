Come scegliere il miglior frigorifero portatile per auto, alleato in estate

I frigoriferi portatili per auto sono degli ottimi alleati per tenere al fresco alimenti e bevande quando si è in viaggio o anche quando si percorrono tragitti medio-lunghi. In estate, dunque, sono dei validissimi complementi, accessori eccezionali e, in alcuni casi, indispensabili. Possono avere capienze diverse e alcuni sono addirittura dotati della funzione riscaldante.

Scopriamo qualcosa in più sui frigoriferi portatili per auto, dando uno sguardo alle proposte in commercio.

Frigo portatile AmazonBasics da 26 litri

Non troppo grande ma nemmeno troppo piccolo, la proposta AmazonBasics è l’ideale per chi è in cerca di un frigorifero portatile medio per la sua auto, che si collega alla presa dell’accendisigari da 12 V. Capacità da 26 litri con possibilità di contenere 39 lattine da 33 cl. Può abbassare la temperatura fino a 18 gradi in meno rispetto a quella esterna. Ha anche la possibilità di mantenere caldi i cibi fino a 65 gradi.

Scopri di più su Amazon a 64 euro

Frigo portatile Mobicool fino a 48 litri

Mobicool offre una capacità decisamente maggiore, quasi il doppio del modello precedente. È disponibile, infatti, nella versione da 48 litri, ma anche in quella da 38. È dotato di ruote, può raffreddare fino a 17 gradi in meno rispetto all’esterno, vanta un coperchio diviso per ridurre al minimo le perdite di freddo.

Scopri di più su Amazon a partire da 104 euro

Frigo portatile Mobicool da 8 litri

Ancora Mobicool ma con una versione di frigorifero portatile compatto per auto, con soli 8 litri di capacità. Può raffreddare fino a 20 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna ed è dotato anche di capacità di riscaldare fino a 65°C.

Scopri di più su Amazon a 69 euro

Frigo portatile Dometic da 7 a 35 litri

Il frigorifero portatile per auto Dometic è disponibile con diverse capacità, ovvero da 7, 14, 20 e 35 litri. È dotato di alimentazione da 12V e 230V, può raffreddare fino a 25 gradi in meno rispetto alla temperatura ambiente, e riscaldare fino a 65 gradi. È il più tecnologico della nostra rassegna, in quanto vanta un pannello di comando soft-touch, per regolare la temperatura desiderata su sette livelli e la funzione Memory, per salvare l'ultima impostazione della temperatura.

Scopri di più su Amazon a partire da 169 euro