Come scegliere il coprivolante auto migliore? La guida

Aiuta a prevenire eventuali graffi e a proteggere dal sudore il manubrio: il coprivolante auto è un accessorio utile – ma non indispensabile – che va scelto con estrema attenzione. In commercio ne esistono diversi, ognuno caratterizzato da peculiarità ben precise. C’è da dire, però, che un buon coprivolante, al di là del prezzo, dell’estetica e di altri fattori, deve essere antisudore e in materiale antiscivolo. Ciò garantisce una buona impugnatura e che possa essere pratico in tutte le stagioni, soprattutto in estate quando si suda di più. Inoltre, garantisce lunga vita al proprio volante.

Quale coprivolante acquistare?

Vediamo insieme quali sono i migliori coprivolante in commercio.

Cofit

In pelle e microfibra, il coprivolante auto di Cofit è disponibile in tre misure e otto colorazioni, resiste all’usura e garantisce una buona impugnatura, salda e decisa.

Su Amazon a 15 euro

Seg

Anche il coprivolante auto di Seg è realizzato in pelle e microfibra liscia. Vanta un look sportivo ed è disponibile in tre misure e otto colori. È ottimo in estate e in inverno, in quanto resiste alle varie temperature.

Su Amazon a 16 euro

Ergocar

Ergocar propone un coprivolante auto originale e insolito, che si ispira ai personaggi Disney e altre forme di animali. Si adatta a volanti con diametro di 14,5-15 pollici, resiste al calore, al freddo e all'usura, è traspirante e antisudore.

Su Amazon a 21 euro

Mayco Bell

Il coprivolante auto Mayco Bell si adatta a volanti di dimensioni pari a 14,5-15 pollici di diametro, è disponibile in sedici colori e temi, come quelli ispirati alla natura, è realizzato in materiale soft touch, è traspirante e antisudore.

Su Amazon a 15 euro

Sand-H

Il coprivolante auto Sand-H è realizzato in pelle, ha un diametro esterno di 14,5-15 pollici, è traspirante e antiscivolo. È facile da installare ed è disponibile in tre varianti cromatiche: blu, rosso e nero.

Su Amazon a 26 euro