Graffi sull’auto? Consigli per eliminarli dalla carrozzeria

Soprattutto quando l’auto è nuova, se si notano dei difetti, si cerca immediatamente un problema per risolverli. Ad esempio, come togliere i graffi dalla carrozzeria della macchina? E’ un problema che, presto o tardi, riguarderà chiunque, quindi bisogna essere preparati all’evenienza e agire di conseguenza.

È importante sapere che se i graffi non sono molto profondi, non c’è alcun bisogno di rivolgersi a un carrozziere. È possibile ricorrere al fai da te.

5 passaggi per rimuovere i graffi dall’auto

1. Lavare l’auto accuratamente

Questa è una regola aurea, l’auto va sempre lavata bene prima che il carrozzerie intervenga. Anche in questo caso, dunque, bisogna detergere e pulire bene la macchina, in particolar modo l’esterno.

In questo modo i graffi e altri segni saranno ben visibili. Inoltre lo sporco accumulato si andrà a infilare anche nel solco del graffio, rovinandolo ulteriormente.

2. Ispezionare carrozzeria e graffi

Solo ispezionando i graffi è possibile capire quanto sia profondo il graffio e agire di conseguenza. Se è superficiale, basta una mano di trasparente o colore; se è profondo, sarà necessario rivolgersi a un professionista.

3. Pasta abrasiva: come usarla bene

La pasta abrasiva è molto utile per trattare i graffi e per quelli sulle auto bisogna munirsi di una a grana fine. Va applicata con cotone idrofilo e con mano leggera, per non peggiorare la natura dei danni.

4. Kit di vernice per ritocchi

I kit di vernice per ritocchi sono utili se i graffi sono mediamente profondi. Si acquistano negli autoricambi e online e comprendono vernice e pennello a punta fine. Per scegliere la vernice giusta, bisogna conoscere la sigla esatta di quella dell’auto, che di solito è leggibile all’interno portiera dell’auto o nel cofano motore. Meno utili, invece, le penne levagraffi, anche se promettono di essere miracolose.

5. Lavaggio e lucidatura

Infine, una volta che i graffi sono stati trattati, bisogna passare a lavaggio e lucidatura, così da eliminare i residui di prodotto.

