Come comprare le gomme per l’auto su internet: i nostri consigli

Comprare online è molto comodo e conveniente, ecco perché acquistare le gomme auto su internet per molte persone è un’ottima idea.

Per poterlo fare al meglio, quindi per evitare fregature, bisogna scegliere i siti affidabili e conoscere ogni singolo dettaglio, utile per una buona compravendita. Ci sono, infatti, alcuni fattori importantissimi, come le misure delle ruote o la qualità del marchio dell’azienda produttrice.

Vediamo quali sono le caratteristiche fondamentali per acquistare le gomme per l’auto migliori online.

Le misure

Gli pneumatici non sono tutti uguali. Anche le persone meno esperte avranno notato che alcune gomme sono più grandi e larghe di altre. Ciò vuol dire che esistono delle misure, proprio come per i vestiti. Senza queste, che sono precise e specifiche, non potrete nemmeno iniziare a fare la ricerca online.

Ma dove si trovano le misure delle gomme? Sul libretto di circolazione. Su questo importante documento per il guidatore sono riportati i numeri che indicano larghezza della gomma, la sua altezza, il diametro, l’indice di carico e di velocità.

L’indice di carico si riferisce alla portata massima di una gomma con applicata una corretta pressione di gonfiaggio; vanno bene tutti gli indici pari oppure superiori a quello presente sul libretto di circolazione.

Invece, l’indice di velocità rivela la velocità massima di utilizzo della gomma. Anche in questo caso è possibile acquistare gomme con un indice di carico pari oppure superiore a quello presente sul libretto di circolazione.

È importante ricordare, però, che dal 15 novembre al 15 aprile bisogna sostituire gli pneumatici e mettere le gomme invernali, che devono avere un indice di velocità inferiore a quanto riportato sulla carta di circolazione.

Acquistare le gomme della giusta misura serve per guidare in tutta sicurezza, oltre che evitare severe sanzioni previste dal Codice della Strada.

Tipologie di pneumatici

Esistono vari tipi di pneumatici, che si contraddistinguono per la stagionalità. È importante ricordare che bisogna sceglierli con attenzione anche in base alla zona dove si abita e si guida quotidianamente, se è particolarmente fredda e le strade tendono a gelare oppure se è molto calda e l’asfalto si riscalda più del dovuto.

Chi vive in una zona molto fredda, dovrà preferire gli pneumatici invernali in inverno. Le persone che vivono in posti dove il clima è più mite e gli inverni non sono così rigidi, possono optare per gomme quattro stagioni.

L’importanza dell’assistenza post-vendita

Uno degli svantaggi di acquistare su internet e non avere mai un’assistenza, che si occupi anche del post-vendita. In effetti non è più così da diversi anni e ci sono molti siti affidabili, che offrono questo importantissimo servizio.

Il personale impiegato cerca di trovare una soluzione a tutte le richieste e le esigenze e talvolta fornisce anche consigli per gli acquisti a chi ne ha bisogno.

L’assistenza post-vendita è utile anche per ricercare un gommista nella propria zona, che procederà al montaggio. Un buon sito di vendita pneumatici auto programmerà l’invio del carico di gomme direttamente dal gommista e prenderà un appuntamento basandosi sulle esigenze dell’acquirente.

