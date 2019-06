Le auto cabrio da città più amate del 2019

Più auto decapottabili per tutti, anche in città, da quando sul mercato abbondano le citycar cabrio! Le nuove quattroruote con tettuccio apribile conquistano e ammaliano per il volume compatto e per il dettaglio che non passa inosservato: una capote che si abbassa e permette di viaggiare col vento tra i capelli. Adatte soprattutto in estate, permettono di muoversi abilmente nella nostra Pescara e nei dintorni, senza soffrire il caldo, evitando di infilarsi all’interno di una gabbia cocente dal manubrio rovente.

Ma quali sono queste citycar cabrio 2019 su cui sfrecciare?

Smart Fortwo cabrio

Iniziamo la nostra rassegna con una delle vetture più compatte e fortunate in commercio: la Smart Fortwo cabriolet. Tra le più piccole sul mercato, la versione con tetto apribile sfoggia un design semplice e ricercato al tempo stesso, con capote che si apre con comando elettrico e che permette di rimuovere anche gli archi dei finestrini. Disponibile con cambio automatico, Smart Fortwo cabrio può essere dotata di motori 1.0 a benzina da 71 cavalli, 0.9 Turbo da 90 cavalli o con propulsore elettrico con 160 km di autonomia.

Fiat 500C

La Fiat 500 è tra le vetture più vendute degli ultimi anni. La versione cabriolet la rende ancor più esclusiva! Fiat 500C ha capote in tela, archi dei finestrini fissi, è omologata per quattro persone ed è disponibile con motori a benzina 1.2 da 69 cv e 0.9 TwinAir turbo da 85 cv. Il prezzo parte da 17.600 euro.

DS3 cabrio

Designa all’avanguardia che strizza l’occhio a chi non rinuncia allo stile. La nuova DS3 Cabrio è caratterizzata da montanti laterali fissi e capote in tela. Per quanto riguarda le motorizzazioni troviamo 1.2 da 82 CV, 110 CV o 131 CV e il 1.6 da 208 CV a benzina, mentre per la versione diesel 1.6 da 75 CV, 99 CV e 119 CV. Il prezzo di listino parte da 25.000 euro.

Abarth 595C

Concludiamo con la Abarth 595 versione cabriolet: questa auto vanta uno stile decisamente sportivo e un motore che lascia senza fiato, ovvero 1.4 TurboJet con 180 CV. Tetto apribile in tela con comando elettrico e interni caratterizzati da sedili sportivi Sabelt e impianto frenante maggiorato Brembo. Il prezzo è tutt’altro che “compatto”; parte da 28.000 euro.

Dove acquistare le citycar cabrio 2019 più vendute dell’anno?

Danelli Auto concessionaria Fiat e Abarth a Pescara

Barbuscia concessionaria Smart a Pescara

Autoepi concessionaria Citroen a Pescara

