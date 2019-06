6 consigli per la corretta manutenzione della carrozzeria auto

Bisogna sempre prendersi cura della propria vettura, eseguendo la revisione ed effettuando i dovuti tagliandi. Ma anche eseguire una manutenzione della carrozzeria auto, avendo cura della vernice, affinché non si rovini e sia sempre come nuova è fondamentale, per sfrecciare su un veicolo perfettamente in ordine.

Attenzione, però, non basta lavare l’esterno all’autolavaggio, bisogna eseguire una serie di passaggi periodicamente per garantire una buona resa della vernice.

Ecco i nostri 6 consigli per ottenere una carrozzeria impeccabile e duratura e alcuni suggerimenti per evitare che si rovini irrimediabilmente col passare del tempo.

1.Lavaggi frequenti

Esattamente come farsi una doccia, bisogna lavare spesso l’auto affinché sia sempre pulita e la vernice non si rovini o alteri. Potete anche agevolarvi l’impresa lavando l’auto a un autolavaggio, ma se avete tempo e voglia, è sempre preferibile eseguire la pratica a mano.

2.Lucidatura della carrozzeria

Almeno una volta l’anno effettuate la lucidatura della carrozzeria. Si tratta dell’applicazione di uno strato di cera apposita che creerà un film protettivo. In questo modo la vernice non si rovinerà e durerà di più.

3.Attenzione agli alberi

Fanno ombra e sono utilissimi in estate per tenere l’auto al fresco, ma possono essere dei veri e propri nemici. Dai loro rami (si spera restino sempre ben ancorati al fusto!) possono precipitare delle pigne o dei “regalini” da parte degli uccelli. Entrambi i casi rischiano di rovinare la vernice.

4.Macchie di benzina e antigelo

Alcuni liquidi possono segnare, macchiare e persino corrodere la vernice, come benzina e antigelo. Se dovesse succedere che l’auto sia colpita da questi prodotti, pulite subito con un panno, lavate e asciugate la zona. In commercio esistono detergenti appositi: non improvvisate!

5.Ghiaccio e neve

Può capitare che nevichi a Pescara. Per togliere la neve dalla vettura bisogna usare estrema cautela. Munirsi di raschietti e acqua bollente è controproducente. Potreste persino creare delle crepe sul parabrezza!

6.Sole nemico

I raggi del sole, in particolar modo quelli estivi, possono indurire le plastiche ma anche scolorire la vernice. In questo caso usate un telo, parcheggiate se possibile all’ombra di un palazzo o comunque cercate di non lasciare per troppo tempo la vettura esposta al sole.

Carrozzerie a Pescara

Alcuni contatti utili che potranno aiutarvi a sistemare la vernice dell’auto nel caso in cui si rovini:

Carrozzeria Nuova Automax in via Tiburtina Valeria 305 tel. 328 931 5727

La Torre & Dell’Elce in via del Circuito 16 tel. 085 293155

Carrozzeria Alessio Pineto in via Valle Roveto 35 tel. 085 292185

Mariani Luciano in via Alento 74 tel. 085 53310

Carrozzeria D’Arco in strada Prati 27 tel. 085 411744

Monti Carlos Jorge in via Tirino 71 tel. 085 693856

Carrozzeria D’Onofrio Service in via Lago di Chiusi tel. 085 4314853

Autocarrozzeria Lupese in via Polo 12 tel. 085 4312204

Carrozzeria Zinni in via Tiburtina Valeria 425 tel. 085 57536

