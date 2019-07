I camper 2019 per viaggiare con davvero tutto il necessario

Quando si parte per le vacanze bisogna sempre scegliere cosa portare e cosa no, ma non deve essere per forza così. Con i migliori camper 2019 potrete partire con tutto ciò che desiderate, senza rinunciare a nulla. Si possono considerare delle case-mobili, con tutti i comfort a disposizione, che possono variare in base al modello di furgonato selezionato.

Van, veicoli mansardati e lussuosi motorhome per affrontare un viaggio unico con tutte le comodità possibili. Vediamo quali sono i modelli migliori del 2019.

Baron Elnagh

Disponibile in varie configurazioni, il camper mansardato Baron Elnagh è molto versatile. Vanta una lunghezza di 7 metri ed è capace di ospitare fino a 6 persone. Al suo interno, inoltre, troviamo un frigorifero da 150 litri con freezer separato e piano cucina con illuminazione led.

Knaus L!ve Ti

Tra i migliori camper vacanze del 2019 vi segnaliamo Knaus L!ve Ti, disponibile quattro diverse piante per sfruttare meglio lo spazio interno, che è capace di ospitare fino a 4 posti letto. Anche il design di interni è molto curato e dall’aspetto moderno: tra le dotazioni la televisione a scomparsa e una curatissima illuminazione led.

Roller Team Livingston

Il camper Livingston di Roller Team è un furgonato realizzato sulla base del Fiat Ducato ed è in grado di accogliere fino a 5 posti letto. Vanta un arredamento curato e dall’aspetto moderno, un letto matrimoniale sul retro e vani portaoggetti. Inoltre offre un ottimo isolamento, così i rumori esterni non sono udibili.

Laika Ecovip

Anche il motorhome Laika Ecovip sfoggia uno stile moderno esterno ed interno. Questo camper, come i precedenti, può essere caratterizzato da vari allestimenti, presenta finiture curate, un avanzato sistema di illuminazione led e un ottimo impianto idrico, utilissimo anche in inverno.

