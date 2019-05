Come scegliere il baule per il tetto dell’auto? Consigli utili

Quando si acquista un’auto bisogna tener conto di una serie di fattore e aspetti, tra cui anche lo spazio per riporre spesa, valigie e quello che desiderate. Il portabagagli, però, a volte non basta ed è per questo motivo che si valuta l’acquisto di un baule per tetto auto. Si tratta di uno spazio aggiuntivo, utile soprattutto quando si parte per le vacanze o se ci si sposta spesso, magari per weekend fuori porta, e in casa si è in tanti.

Infatti, spesso questo complemento per l’auto si valuta quando si hanno bambini perché, si sa, le loro cose sono moltissime e c’è bisogno di tanto spazio per poter partire e avere tutto a portata di mano. Ecco allora i consigli su come scegliere il box tetto auto e quali sono i consigli da seguire per non sbagliare acquisto.

Box tetto auto: come sceglierlo?

Per scegliere il box tetto auto migliore per la propria vettura tenendo conto delle reali esigenze personali e della famiglia, bisogna tener conto di alcuni fattori, ossia capacità, lunghezza, forma e sistema di apertura. Nel dettaglio:

, meglio se aerodinamica, così da non rallentare l’auto e per non incidere sul consumo di carburante sistema di apertura, da preferire quello bilaterale, così da aprire il cofano aggiuntivo da entrambi i lati

Portapacchi auto, dove comprarlo?

Per comprare il portapacchi della vostra auto, potete innanzitutto rivolgervi all’autosalone dove avete acquistato la vettura, oppure dovete rivolgersi ai negozi di autoricambi e accessori o, ancora, nei supermercati più forniti di Pescara e dintorni, nel reparto dedicato a tutto ciò che riguarda i motori.

Box da tetto per auto: i modelli più venduti sul web

