Auto in quarantena: consigli di manutenzione

Non solo le persone, anche le auto sono in quarantena. Se non si può uscire per contrastare la diffusione del Coronavirus, allora non è possibile nemmeno prendere la propria vettura. E non utilizzarla può essere un bel problema.

Motivo per cui conviene effettuare delle piccole operazioni di manutenzione, per evitare che il motore e altre parti del veicolo si rovinino per il mancato utilizzo del mezzo.

Insomma, se da una parte il decreto Cura Italia ha previsto delle agevolazioni per gli automobilisti, dall’altra sono proprio i conducenti a doversi prendere cura della propria auto. Di seguito vi riportiamo i consigli di Carglass.

Manutenzione auto fai da te: consigli

Uno dei consigli più utili e diffusi per prendersi cura della propria auto in questa fase di quarantena, oltre alla verifica del livello dei liquidi, riguarda la batteria. Avviare il motore per circa 20 minuti, ogni 4/5 giorni, può rivelarsi una soluzione semplice ed efficace per preservare lo stato della batteria.

Se l’auto non è parcheggiata su strada, lasciare leggermente aperti i finestrini per qualche minuto può risultare molto utile nel favorire il ricircolo dell’aria, esattamente come è consigliabile fare con le finestre di casa.

Sulla pulizia degli interni si è recentemente espresso anche l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che consiglia di utilizzare un panno in microfibra e preparati a base di alcool e che scoraggia, invece, l’uso di candeggina e/o amuchina perché potrebbero danneggiare la pelle e la plastica a causa dell’ipoclorito di sodio presente in queste soluzioni.

Infine, per una pulizia profonda dell’abitacolo e dei condotti dell’aria, è possibile effettuare quando finalmente si tornerà alla normalità, il trattamento di igienizzazione all’ozono. La sanificazione produce e diffonde ozono, eliminando all’istante tutti i microorganismi indesiderati e i cattivi odori.

