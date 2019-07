Come pulire e sanificare l’aria condizionata dell’auto

Il climatizzatore auto è il miglior amico degli automobilisti nelle giornate più calde dell’estate. A Pescara, così come in altre città nel nostro Paese, si soffre per le alte temperature e per l’umidità tipica dei posti di mare. Che fare? Resistere e cercare di trovare un po’ di sollievo utilizzando l’aria condizionata, a casa e in auto. Ma prima di farlo, prima di azionare l’impianto di aereazione, bisogna effettuare la dovuta pulizia per evitare di respirare aria non sana.

La manutenzione dell’aria condizionata dell’auto, così come del condizionatore di casa, è fondamentale anche per garantire un buon raffrescamento dell’abitacolo. Pulire il climatizzatore del proprio veicolo non è difficile, ma è utile rivolgersi a un professionista almeno una volta l’anno, per verificare il corretto funzionamento e valutare se sostituire delle parti. Il professionista durante il controllo verificherà:

sostituzione o rabbocco del liquido refrigerante

controllo del livello dell'olio nel compressore

sanificazione dell'impianto per rimuovere batteri e funghi

sostituzione filtro antipolline

Come sostituire il filtro antipolline

Ogni 15mila km bisogna pulire o sostituire il filtro antipolline; di solito questa operazione si effettua durante il tagliando di routine. La sostituzione va effettuata quando la ventilazione risulta debole, se i vetri sono spesso appannati o se si avverte cattivo odore. Il filtro va pulito adeguatamente e periodicamente perché al suo interno si accumulano anche polvere, sporco e sostanze nocive presenti nell’aria.

Si può sostituire il filtro anti polline fai da te. In tal caso bisogna acquistare un nuovo filtro, a scelta tra uno in fibra o carta, oppure ai carboni attivi.

Come sanificare il climatizzatore auto

Sanificare l’impianto di aria condizionata della propria auto è un’operazione estremamente importante. Per farlo bisogna utilizzare prodotti specifici, come spray e schiume, da applicare secondo le indicazioni del produttore. Ricordiamo che serve per respirare aria pulita ed eliminare muffe, batteri e funghi.

Pulizia aria condizionata auto: a chi rivolgersi a Pescara?

Potete contattare i meccanici della concessionaria autorizzata, dove avete acquistato l’auto, ma anche autofficine in città, tra cui:

Pit Stop, via Rigopiano 125

Elettronic Auto, via Sangro 4 tel. 085 4450234

Il Biscione, via Raiale 288

Pulizia aria condizionata auto: i prodotti più venduti sul web

Spray Igienizzante

Ma-Fra Igienizzante per Condizionatore

Disinfettante antibatterico

Pulitore schiumoso