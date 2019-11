Parcheggio auto: le app per pagarlo in modo semplice e veloce

Usiamo le applicazioni dello smartphone per fare qualsiasi cosa e le app per pagare il parcheggio sono tra le più utili, comode e indispensabili per gli automobilisti. Soprattutto a Pescara, quando si fa particolarmente fatica a trovare un posto per la propria vettura, sono davvero pratiche. Non bisognerà perdere ulteriore tempo per cercare una colonnina o per chiedere monetine, se non se ne hanno abbastanza.

Basta accedere all’app sullo smartphone, inviare il proprio pagamento e avrete terminato. In più potrete anche prolungare il tempo della sosta a distanza, senza dovervi scapicollare per ritornare alla vettura e inserire un nuovo tagliandino.

Il pagamento può essere effettuato in pochi click, tramite carte di credito o Paypal, con le più note app compatibili con i sistemi di pagamento delle strisce blu. Le app per pagare il parcheggio sono disponibili per Android e per iOS.

MyCicero

MyCicero, attiva anche a Pescara, è una facile e comoda applicazione, che permette di parcheggiare pagando solo i minuti effettivi e anche di pianificare il proprio viaggio con soluzioni, che integrano i collegamenti nazionali con il trasporto locale (treno, bus e metro) e di acquistare i titoli di viaggio direttamente dal tuo smartphone, anche per Trenitalia.

Android

iOS

EasyPark

Passiamo ora ad EasyPark utilizzabile a Pescara e nel resto dell'Europa. Oltre 1.000 località in 14 Paesi diversi disponibili, con l’app che consente di pagare solo per i minuti effettivi trascorsi e avviare, interrompere o prolungare la sosta con un semplice tocco del tuo smartphone.

Inoltre grazie ad EasyPark non c’è più bisogno di perdere tempo prezioso facendo più volte il giro del quartiere: un’apposita funzione ti consente di trovare un posto libero in un batter d’occhio.

Android

iOS

Telepass Pay

Telepass Pay sfrutta la nota piattaforma per il pagamento dei pedaggi autostradali; un’app che, in modo semplice ed immediato, consente di pagare la sosta sulle strisce blu, il rifornimento di carburante, la corsa in taxi e il bollo auto. L’importo della sosta verrà direttamente addebitato sul conto Telepass.

Android

iOS

Phonzie

Con Phonzie si pagano solo i minuti effettivi di parcheggio e si può rinnovare la sosta quando si vuole e da dove si vuole. Questa è un app che non funziona su tutte le città, ma è molto pratica. Magari può tornarvi utile quando siete in vacanza.

Android

iOS

