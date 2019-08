Le migliori app da avere quando si viaggia in auto

Le app auto sono delle validissime alleate quando si è alla guida. Sono utili quando ci si sposta per lunghi tragitti, ma anche quando le distanze sono brevi. Se Android Auto è considerata la più grande e migliore applicazione del momento, tanto che ora è disponibile sulla maggior parte delle vetture, dall’altra parte abbiamo altre app auto da non farsi scappare. Vediamo quali sono.

Google Maps

Google Maps è l’app più utilizzata, anche da chi ha l’iPhone, per navigare abilmente in città. È gratuita e vanta moltissime funzionalità, come le importantissime e utili mappe offline di altri 220 Paesi. Per chi non lo sapesse, oltre che aiutare a trovare la giusta posizione, fornisce anche informazioni su autovelox e traffico in tempo reale. Se vi muovete a piedi o con i mezzi pubblici potete comunque utilizzarla.

Google Play

iTunes

Prezzi Benzina - GPL e Metano

Siete alla ricerca di un distributore di carburante che non sia troppo costoso, anzi economico? Prezzi Benzina - GPL e Metano vi aiuterà a trovare il posto giusto per fare il pieno. Tra i distributori segnalati, oltre a quelli noti, ci sono anche pompe bianche e no logo.

Google Play

iTunes

Drivvo

Se volete tenere sotto controllo tutte le spese che fate con l’auto, come rifornimenti e manutenzione ordinaria e straordinaria, scaricate Drivvo. Genera report di spesa, imposta promemoria e verifica i costi quotidiani.

Google Play

iTunes

Trova la mia auto

A volte non si ricorda dove è stata parcheggiata l’auto e ritrovarla fa perdere molto tempo, oltre che accrescere uno stato d’ansia incredibile. Questa app vi aiuterà a non avere più problemi di memoria!

Google Play

iTunes

Accessori auto: i prodotti più venduti sul web

Caricabatteria auto USB

Aspirapolvere per Auto Black+Decker

Vivavoce Bluetooth Aigoss

Organiser per Bagagliaio