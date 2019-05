Perché tutti desiderano Android Auto? Tutto sull’optional più tecnologico del momento

Un’esperienza alla guida sempre più smart e tecnologica. Ecco cosa offre Android Auto, l’interfaccia intelligente che collega la propria vettura allo smartphone. Se siete stanchi di usare il vecchio navigatore (che spesso fa sbagliare strada!) e se non volete leggere e rispondere ai messaggi Whatsapp tenendo il telefono in mano, sicuramente vi innamorerete di Android Auto.

Chi conosce questo optional non può più farne a meno. Chi invece non ha ancora avuto modo di scoprire cos’è, certamente lo vorrà sulla propria vettura. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Android Auto, cos’è, come si configura e che vantaggi offre.

Cos’è Android Auto?

Android Auto è un optional che interfaccia le app del proprio smartphone al display della propria quattro ruote. In questo modo vi assicurerete un’esperienza alla guida decisamente più smart e agevole.

Come si configura Android Auto?

Installare Android Auto sulla propria vettura è estremamente semplice e intuitivo. Per configurare Android Auto basta collegare telefono e auto con cavetto o wireless e scaricare sullo smartphone l’app Android Auto. Per verificare la compatibilità basterà visitare il sito Android.com.

Come usare Android Auto?

Attraverso l’interfaccia grafica che apparirà sul display della vostra vettura, potrete accedere a una serie di app utilissime. Per muoversi e scegliere quella che serve, basta premere sullo schermo l’icona che serve oppure avviare i comandi in modalità vocale pronunciando la classica frase “Ok Google”, seguito da ciò di cui avete bisogno.

Inoltre con Android Auto ascolterete in vivavoce i messaggi che arrivano e potrete inviare le risposte che volete senza distrarvi. Avrete anche la possibilità di usare altre app, come Google Maps, per spostarvi agevolmente, oppure Spotify, Deezer e Google Play Music per ascoltare la vostra musica preferita.

Dove acquistare un veicolo con Android Auto?

A Pescara ci sono diverse concessionarie dove si possono acquistare auto con optional Android Auto. Ecco qualche contatto, dove potrete anche effettuare la configurazione:

Oriente – Nissan, Alfa, Renault, Dacia e Jeep

Autostar – Ford

Barbuscia – Mercedes, Smart, Opel e Subaru

Pavoni – Volvo, Mazda e Mitsubishi

Autoepi – Citroen

Android Auto: gli accessori più venduti sul web

Sony XAV-AX3005ANT

Sony XAV-AX100

JVC KW-M741

Pioneer avh-z5000dab