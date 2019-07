Accessori moto per viaggiare comodi: 5 imperdibili must have

Alcuni accessori moto rendono il viaggio sulle due ruote più confortevole e anche più sicuro. Ma quali avere sempre con sé? Oltre allo zaino moto, indispensabile per riporre quanto serve, bisognerebbe portarsi dietro kit e prodotti, che potrebbero migliorare la qualità della propria uscita.

Se state pensando a un viaggio in moto, in vista delle ferie di agosto o successivamente, vi segnaliamo quelli che sono gli accessori che non dovreste mai dimenticare a casa.

Borsa da manubrio

Un comodo complemento da avere sempre sotto gli occhi, a portata di mano, dove riporre gli oggetti più piccoli ma che possono tornare spesso utili, come le chiavi o lo smartphone. In foto un modello di Kappa ovvero una borsa da moto che si trasforma in marsupio.

Su Amazon a 22 euro

Cuscino sella

A volte stare troppo tempo seduti sulla moto più provocare dolore e creare fastidi. Un cuscino da sella è l’ideale per stare più comodi. In foto un modello di Tucano con spessore alto e intercapedine, che garantisce un leggero passaggio d’aria, per una seduta più fresca.

Su Amazon a 26 euro

Kit riparazione gomme

Auguriamoci che non accada mai, ma in caso di foratura è bene essere preparati. Il kit riparazione gomme serve a tamponare il danno con strisce sigillanti, attrezzi vari e bombolette di aria compressa, che consentono di gonfiare la gomma ad una pressione quasi ottimale.

Su Amazon a 31 euro

Supporto per smartphone

Il supporto per smartphone per moto si aggancia al manubrio: in questo modo si può usare il telefono come navigatore. La proposta firmata Givi presenta una staffa regolabile a 360 gradi per una visualizzazione del cellulare verticale o orizzontale, è dotato di aletta parasole per vedere bene lo schermo.

Su Amazon a 39 euro

Kit di pronto soccorso

Il kit pronto soccorso per moto è indispensabile quando si è in viaggio. Nella piccola borsa troverete una serie di prodotti pensati per effettuare un primo soccorso in caso di emergenza.

Su Amazon a 14 euro