Meteo Pescara, le previsioni del tempo per questo fine settimana

Il maltempo, per il momento, non ci lascerà. Nelle prossime ore, infatti, è previsto in Abruzzo un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con rovesci diffusi, localmente intensi, a prevalente carattere temporalesco. Lo segnala Abruzzo Meteo.

La perturbazione interesserà in particolare il settore centro-occidentale della nostra regione. Sul settore orientale e costiero i fenomeni saranno meno frequenti rispetto alle restanti zone.

A partire da questa sera-stanotte è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni ad iniziare dal settore orientale e costiero, in estensione verso le restanti zone. Tuttavia si tratterà di una fase temporanea in attesa di un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nella giornata di domenica 4 novembre, in particolar modo nel pomeriggio-sera.

I fenomeni di moderata intensità risulteranno più probabili nell’entroterra Pescarese.

Temperature: Generalmente stazionarie

Venti: Deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo sull’Adriatico centrale.

Mare: Mosso o localmente molto mosso.