Meteo Abruzzo, in arrivo l'aria polare: previsto brusco calo delle temperature

Ancora poche ore e poi anche l'Abruzzo sarà colpito da un'ondata di aria polare che determinerà un brusco calo delle temperature dopo giornate caratterizzate da un clima mite.

Questo quanto prevede il team del sito www.iLMeteo.it secondo il quale dal pomeriggio di oggi, lunedì 10 dicembre, ci sarà un peggioramento del tempo sulla nostra regione e su Molise e Puglia con la previsione di piogge e nevicate sopra i 1000-1200 metri.

Nel corso della notte l'aria fredda dilagherà su tutta Italia. Risveglio di domani con temperature sotto lo zero su gran parte del Nord e valori massimi in diminuzione. Mercoledì ulteriore abbassamento delle temperature notturne con estese gelate al Nord dove si toccheranno i -4°C in pianura, valori prossimi allo zero anche al Centro (Firenze 1°C e Roma 4°C) ma di giorno non si salirà oltre i 6°C al Nord e 8-12°C al Centro-Sud.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it fa sapere che le temperature cominceranno a salire lentamente a partire da giovedì, quanto meno al Centro-Sud, ma al Nord rimarranno sempre piuttosto basse con valori sotto la media del periodo e clima decisamente invernale.