A Vicoli si inaugura un centro residenziale polivalente per anziani, disabili e "Dopo di Noi"

Domenica 25 Febbraio si inaugurerà a Vicoli la Residenza per Anziani “Poggio del Sole”. Questo progetto è stato portato avanti con grande impegno dall’attuale Amministrazione al fine di ridare vita a un’importante infrastruttura costruita negli anni ‘90 dalla Comunità Montana, ma mai realmente sfruttata in tutte le sue potenzialità. La realizzazione del progetto, che sarà in grado di dare lustro e beneficio al nostro territorio, è stata resa possibile grazie alla collaborazione attiva della Soc. Coop. ETIKA di Montesilvano, vincitrice della gara d’appalto per l’assegnazione dell’immobile meglio conosciuto come “Ex Ostello della Gioventù”, la quale, con un importante investimento di capitale proprio, ha completato le opere di ristrutturazione e di adeguamento necessarie per la preparazione della struttura all’accoglienza dei futuri ospiti.

Lo sviluppo del territorio e delle attività produttive è sempre stato uno degli obbiettivi primari dell’attuale Amministrazione, la quale, sin dall’inizio del mandato, ha cercato di mettere a frutto tutte quelle risorse e infrastrutture già esistenti, convertendole, con l’apporto indispensabile di capitali privati, in progetti finalizzati alla creazione di opportunità lavorative per i propri concittadini e per la popolazione dei territori circostanti, cercando di frenare quell’emorragia costante, ma purtroppo forzata, di giovani in cerca di lavoro. Per questo, l’inaugurazione della Residenza “Poggio del Sole” è un importante traguardo raggiunto nonché un esempio virtuoso di collaborazione proficua tra pubblico e privato, sempre più necessaria per la sopravvivenza delle piccole Amministrazioni come quella di Vicoli, che, con bilanci e risorse economiche pressoché inesistenti, non possono, da sole, fare fronte alle necessità di sviluppo indispensabili per il progresso del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini.

Una volta a pieno regime, la Residenza Poggio del Sole sarà in grado di ospitare fino a 24 persone e offrirà possibilità di lavoro a circa 12 persone a vario titolo, nonché potrà generare un indotto importante per le piccole attività commerciali, professionali e turistiche della zona. Un ringraziamento particolare da parte dell’Amministrazione Comunale va al Presidente di ETIKA Dott. Mario Delle Monache per il suo impegno e coraggio nell’affrontare questa non facile sfida. All’inaugurazione della Residenza Poggio del Sole sono stati invitati tutti i cittadini nonché le autorità provinciali, regionali civili e religiose.