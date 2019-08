Dove fare volontariato a Pescara: a chi rivolgersi?

Le associazioni di volontariato operano in difesa e aiuto delle persone in difficoltà ma anche degli animali. A Pescara ce ne sono molte a cui rivolgersi e formarsi per intraprendere l’attività di volontario, ovvero di colui che, gratuitamente, opera per il bene comune e per aiutare le persone più deboli, in situazioni difficili o animali.

I motivi per fare volontariato

Non tutte le persone fanno volontariato, eppure è utile ad altri ma soprattutto a se stessi. Spesso si sottovaluta questo genere di attività, ma è davvero importante per l’intera società. Fare volontariato può servire personalmente a sviluppare nuove competenze, superare i limiti e scoprire talenti nascosti. Aiuta persino a cercare nuovo lavoro e conoscere persone che potrebbero cambiare il corso della propria vita.

Ognuno può impegnarsi come può, fornendo sinceramente e rigorosamente un numero di ore a settimana, al mese o al giorno – in base alla propria disponibilità – per fare attività di volontariato. In questo modo si potrà fare qualcosa di utile per tutti.

Inoltre fare volontariato fa riflettere e pensare a quanto sia e a quante cose e persone si danno per scontate.

A chi rivolgersi a Pescara

Ecco alcune realtà a cui potersi rivolgere per iniziare un'attività di volontariato in città: