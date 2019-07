Ztl a Pescara: come fare la richiesta per i permessi

Per accedere e transitare, nonché parcheggiare, nelle ztl di Pescara bisogna presentare richiesta per ottenere i permessi, che saranno concessi se in possesso di alcuni requisiti fondamentali e imprescindibili.

Infatti, possono fare domanda solamente coloro che sono possessori o utilizzatori di garage e posti auto privati nelle zone interessate, oltre che i residenti in ztl con rimessaggio/garage e gli invalidi, a cui saranno rilasciati i permessi definitivi. Per tutte le altre categorie, è possibile visionare il documento dell’ordinanza N. 323 del 25/06/2015.

Per quanto riguarda le soste nelle aree vicine alla ztl, bisogna far riferimento alla normativa vigente e alle disposizioni indicate.

I moduli si possono scaricare direttamente dal sito ufficiale del Comune di Pescara. Bisogna compilarli in ogni parte e riconsegnarli al Comando di P.M. in via del Circuito 26. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30.

A questo link potete visionare il documento, che mostra dove è attiva la ztl a Pescara e tutti i dettagli sulle varie zone circostanti.

Per informazioni dettagliate potete contattare il numero verde 800 822 690 o scrivere alla mail ztl@comune.pescara.it.