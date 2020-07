Parcheggiare a Pescara: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Chi vuole parcheggiare vicino nella zona centrale di Pescara, può farlo negli appositi spazi liberi e a pagamento, o in alternativa sfruttare gli stalli dove è richiesta l’esposizione del disco orario.

I parcheggi a Pescara centro si trovano principalmente nella zona della stazione-terminal bus. Questi sono a pagamento e lo spazio a disposizione è molto vasto. Tuttavia, subito accanto si trovano delle aree di sosta a pagamento per autorizzati, ovvero destinate ai residenti di alcune zone di Pescara (B, F e ztl1).

Tra le altre aree di sosta a Pescara centro troviamo quella di via Michelangelo, sempre a pagamento, così come l’altra accanto a via Spiga.

Sul fronte lungomare, c’è un’altra area di sosta a pagamento, situata in piazza Primo Maggio.

È possibile parcheggiare a Pescara con disco orario in pieno centro su tutto via Regina Margherita, De Amicis, Cesare Battisti e Quattro dei Mille ma anche in via Genova, Trieste, Ravenna e Campania.

La mappa completa dei parcheggi a Pescara nella zona centrale si può consultare sul portale Mobilità Comune di Pescara (clicca qui).

Per quanto riguarda le tariffe dei parcheggi di Pescara, che sono gestiti da Pescara Multiservice, vi consigliamo di visionare questo documento (link).