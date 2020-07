Distributori a Pescara e provincia: dove fare il pieno anche di metano e gpl. La mappa

Le auto a metano e gpl, per una mobilità sostenibile e attenta all'ambiente, sono ancora poche in circolazione ma il loro mercato sta crescendo e con esso anche quello dei distributori. Dove trovarli a Pescara e provincia? Proprio perché non ce ne sono molti, è importante sapere esattamente dove sono collocati, per capire se si potrà fare il pieno in tutta tranquillità, senza bisogno di dover girovagare per diversi chilometri.

App per trovare i distributori metano e gpl in zona

Per non dover andare in giro a vuoto alla ricerca di un distributore di metano o gpl, si possono scaricare sullo smartphone delle app per geolocalizzarle e trovarle con facilità:

Distributori di metano a Pescara e provincia

Di seguito l’elenco dei distributori di metano dove fare il pieno in tutta la provincia di Pescara, fornito dal sito del Governo.

Dam Carburanti – via Elsa Morante a Cepagatti

Sopea Carburanti – strada Provinciale 602 km 6.000 a Cepagatti

Dam Carburanti – via Cervino 1 a Montesilvano

Stazione di Servizio Auchan - via Maiella a Spoltore

Martina Gas C Sa - strada Lungofino 6 a Città Sant’Angelo

Eni di Bkb Service srl, sp Lungofino km 4+442 a Città Sant’Angelo

Martina Gas Collecorvino - viale Italia 131 a Collecorvino

Eni, ss 81 km 107+849 a Penne

Distributori di Gpl a Pescara e provincia

Per quanto riguarda chi deve fare il pieno di Gpl, ecco l’elenco dei distributori.