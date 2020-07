Dove richiedere contrassegno disabilità nella tua città

Il contrassegno disabilità è un’agevolazione per facilitare la mobilità delle persone con disabilità e a Pescara è possibile richiedere il rilascio al Comando di Polizia Municipale, a cui è possibile rivolgersi anche in caso di richiesta di rinnovo o duplicato del contrassegno ai residenti, oltre che per la richiesta di accesso alla ztl.

Lo sportello competente è l’Ufficio Rilascio Contrassegno Invalidi, che si trova in via del Circuito 26 (tel. 085 3737225 - fax 085 4225194). Per conoscere la sede distrettuale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per il rilascio della certificazione medico legale consultare il sito della ausl di Pescara.

Cos’è il contrassegno disabili

Il contrassegno per auto destinato ai disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità. Questo permette ai cittadini con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Il contrassegno viene rilasciato come una speciale autorizzazione ma solo dopo aver effettuato un accertamento medico. A rilasciarlo è il Comune di residenza, nello specifico il sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Quanto dura e come rinnovarlo

Il contrassegno ha la durata di 5 anni, anche se la disabilità è permanente. Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Il contrassegno scaduto può essere rinnovato e per farlo bisogna rivolgersi sempre all’Ufficio Rilascio Contrassegno Invalidi della Polizia Municipale.

Contrassegno disabili europeo

Dal 15 settembre 2012 è stato introdotto il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili europeo. Rispetto a quello arancione, questo è di colore azzurro e ha una forma rettangolare. Questo è conforme al Cude, contrassegno unificato disabili europeo, previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.

Questo permesso consente e facilità la mobilità stradale dei disabili in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il portale Aci e il sito del Comune di Pescara.