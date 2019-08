Scuole Superiori di Pescara: istituti e indirizzi in città

Nella nostra città ci sono diverse scuole secondarie di secondo grado, le conoscete tutte? Le scuole superiori di Pescara offrono un’ampia offerta formativa. Tra questi troviamo i licei, che il Miur classifica con 6 differenti indirizzi, gli istituti tecnici e quelli professionali. Vediamo quali sono, dove si trovano e cosa offrono.

G. Galilei

Il liceo scientifico offre la possibilità di seguire il corso classico del liceo scientifico e l’opzione scienze applicate. Si trova in via Balilla, 34.

Aterno – Manthoné

Si tratta di un istituto tecnico, che offre tre differenti settori, ossia economico con indirizzi marketing, finanza, tecnico dello sport, sistemi informativi aziendali e turismo, tecnologico specializzato in costruzioni, ambiente e territorio, e formazione di secondo livello serale. Si trova in via Tiburtina, 202.

Leonardo Da Vinci

Il liceo scientifico Leonardo Da vinci è collocato a Colle Marino 73.

Alessandro Volta

Il Volta è un istituto tecnico settore tecnologico che ha vari indirizzi, tra cui: chimica, materiali e biotecnologie; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni: meccanica, meccatronica ed energia; trasporti e logistica. È, inoltre, anche liceo scientifico, opzione Scienze Applicate, con indirizzo sportivo. La scuola si trova in via Alessandro Volta 15 a Pescara.

Di Marzio – Michetti

Si tratta di un istituto professionale “industria, artigianato e servizi”. Tra i moltissimi indirizzi professionali proposti ci sono: meccanica, manutenzione e assistenza tecnica, odontotecnico, ottico, servizi per la sanità, moda, web e e-commerce. Si trova in via Arapietra, 112.

De Cecco

È l’istituto alberghiero, punto di riferimento nel territorio. Si trova in via dei Sabini 53 e ha la succursale in via Italica 46.

D’Annunzio

Il D’Annunzio è un liceo classico con indirizzo tradizionale e classico europeo, attivo dal 2016. Inoltre presenta le tre opzioni aggiuntive: scientifico, giuridico-economico e beni culturali. Si trova in via Venezia 41.

Misticoni – Bellisario

Diversi gli indirizzi disponibili e proposti dal liceo Misticoni – Bellisario. Tra questi troviamo: arti figurative, architettura e ambiente, audiovisivo e multimediale, design, grafica e percorso del liceo musicale e coreutico, suddiviso in sezioni musicali e coreutica. Il liceo si trova in via Einaudi 2, viale Kennedy 137 e via Passolanciano 75.

Marconi

Il liceo Marconi propone le sezioni linguistico, delle scienze umane (ex magistrale) e delle scienze umane con opzione economico - sociale. Si trova in via Marino da Caramanico 26.

Acerbo

L’istituto tecnico Tito Acerbo offre molti indirizzi, quali: turismo, amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali per il marketing, sistemi informativi aziendali e costruzioni ambiente e territorio. Si trova in via Pizzoferrato 1.