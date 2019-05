I ristoranti di sushi, giapponesi e cinesi "All you can eat" a Pescara e provincia

I ristoranti di sushi, giapponesi e cinesi all you can eat offrono menù senza limiti a prezzo fisso, in questo modo potrai mangiare senza spendere una fortuna e senza dover tenere conto di quello che ordini. A Pescara e nei dintorni ci sono diverse strutture che offrono prelibatezze della cucina orientale a un prezzo decisamente contenuto, ottime soluzioni soprattutto per chi, per lavoro o altri motivi, si trova spesso a ora di pranzo e cena fuori casa.

Se vuoi approfittarne, ti suggeriamo di segnarti quali sono i ristoranti di sushi con menu a prezzo fisso all you can eat dove devi assolutamente accomodarti e ordinare uramaki, nigiri e involtini primavera.

Shabu Shabu Pescara

Ristorante con formula a prezzo fisso sia a cena che a pranzo, elegante e con la particolarità che si ha a disposizione un menù illimitato alla carta, ovvero il cliente può scegliere i piatti ed ordinarli senza alcun limite. Potrai scegliere tra sushi e sashimi, cucina cinese e giapponese.

Si trova in via Martiri Pennesi 10 oppure puoi fare una sosta da Shabu Shabu 2 in viale la figlia di Jorio, 17.

Hai Bin – Fusion Asiatico

Uno dei più famosi ristoranti cinesi di Pescara è Hai Bin. Ha un ampio locale – circa 100 posti - direttamente sulla spiaggia della nostra città e offre la formula all you can eat a pranzo e a cena, anche la domenica. Oltre ai piatti orientali, la cucina si compone anche di specialità italiane e della tradizione abruzzese, tra cui spiccano gli arrosticini.

Hai Bin lo trovi in viale della Riviera Nord 44 a Pescara.

New Fujiwok Pescara – Montesilvano

Un altro ristorante all you can eat dove puoi assaporare piatti orientali è New Fujiwok. Offre menu a buffet senza limiti e, oltre ai piatti giapponesi offre carne brasiliana, pizza e specialità della cucina italiana.

Si trova a Montesilvano lungo Corso Umberto 426.

Shanghai ristorante all you can eat

Sempre sul lungomare pescarese è possibile accomodarsi in uno dei ristoranti cinesi più longevi presenti nella nostra città. Shanghai offre qualità ed eleganza, propone menu alla carta ma è anche possibile usufruire della formula all you can eat e assaporare sashimi e sushi in quantità.

Shanghai si trova sul lungomare Matteotti al numero 108.