Non solo al Bancomat: il prelievo nei tabacchini è sempre più in voga a Pescara

Le operazioni di prelievo contanti, che solitamente si effettuano al Bancomat, si possono fare anche altrove. Il prelievo dai tabacchini è ormai consentito dal 2018 ma, ad oggi, sono moltissimi gli utenti che hanno utilizzato il servizio, favorendo l’incremento del numero di esercenti convenzionati.

In Abruzzo ci sono 403 tabaccherie dove è possibile prelevare contanti grazie al circuito Banca 5 e a Pescara ci sono 94 tabacchini in cui è possibile prelevare gratuitamente il proprio denaro. L’elenco aggiornato dei tabacchi Intesa Sanpaolo convenzionati Banca 5 è disponibile su App e sito web sia di Intesa Sanpaolo sia della stessa Banca 5.

Il servizio è stato attivato da Banca Intesa ed è rivolto ai clienti dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, che solo nel mese di agosto 2018 ha registrato oltre 3 milioni di operazioni di prelievo contanti per un totale di quasi 300 milioni di euro prelevati.

Inoltre è bene sapere che la soglia massima è stata aumentata a 250 euro, rispetto alla precedente di soli 150 euro.

Attraverso l’attivazione e l’implementazione di questo servizio, in linea con quanto definito nel Piano industriale della capogruppo Intesa Sanpaolo, si vuole consentire ai clienti del Gruppo di effettuare prelievi di contanti in un numero importante di esercizi aperti anche in orari prolungati ma, soprattutto, si offrono servizi semplici ma socialmente utili ed importanti per le necessità quotidiane della popolazione, anche in comuni spesso piccoli e meno serviti.

Si ricorda che per effettuare il prelievo, oltre all’abituale utilizzo della carta di debito e del Pin, all’intestatario della carta è richiesto di esibire la tessera sanitaria nazionale per consentire la lettura elettronica del codice fiscale.

Le operazioni di prelievo saranno gratuite fino al 31 dicembre 2020.