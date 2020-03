Smart Working: cos’è, come funziona e quali sono i benefici del lavoro da casa

Per non fermare l’economia e il lavoro, tante aziende hanno favorito lo smart working. In sostanza, i dipendenti, invece che recarsi in ufficio come sempre, possono restare a casa ma devono essere operativi esattamente come quando sul posto di lavoro. Impossibile? Non proprio.

È importante prima di tutto sapere che lo smart working, ora sulla bocca di tutti per via dell’emergenza Coronavirus, è previsto per legge. A regolamentarlo è, infatti, la Legge n.81 del 22 maggio 2017, che definisce i diritti dello smart worker, il controllo da parte del datore di lavoro e prevede inoltre strumenti tecnologici e modalità per lavorare da remoto.

Lavorare da casa ed essere proficui è dunque possibile. Anzi, secondo molti studi e ricerche, è stato dimostrato che gli smart worker rendono di più, si stressano di meno e sono più felici. E tutto ciò aumenta di molto il rendimento dell’azienda stessa, quindi la felicità del datore di lavoro, che pagherà meno anche in termini di spese, come le utenze dell’ufficio.

Vediamo alcuni dati che riguardano lo smart working per capire meglio questa “nuova” tipologia di lavoro.

Secondo l’Osservatorio sullo Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2019 gli smart worker sono stati circa 570mila, in crescita del 20% rispetto al 2018, con un grado di soddisfazione e coinvolgimento nel proprio lavoro molto più elevato di coloro che lavorano in modalità tradizionale: il 76% si è detto soddisfatto della sua professione; uno su tre pienamente coinvolto nella realtà in cui opera e in valori, obiettivi e priorità.

Secondo le organizzazioni, l’adozione dello Smart Working comporta il miglioramento dell’equilibrio fra vita professionale e privata (46%) e la crescita della motivazione e del coinvolgimento dei dipendenti (35%). Ma la gestione degli smart worker presenta secondo i manager anche alcune criticità, in particolare le difficoltà nel gestire le urgenze (per il 34% dei responsabili), nell’utilizzare le tecnologie (32%) e nel pianificare le attività (26%), anche se il 46% dei manager dichiara di non aver riscontrato alcuna criticità. Se si interrogano gli smart worker, invece, la prima difficoltà che emerge è la percezione di isolamento (35%), poi le distrazioni esterne (21%), i problemi di comunicazione e collaborazione virtuale (11%) e la barriera tecnologica (11%).

A tal proposito, ecco le parole di Fiorella Crespi, Direttore dell’Osservatorio Smart Working: