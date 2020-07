Sindacati Cgil, Uil e Cisl a Pescara: sedi e informazioni

I sindacati Cgil, Uil e Cisl sono le sigle più conosciute che tutelano i lavoratori. L’articolo 39 della Costituzione Italiana sancisce e regolamenta l’organizzazione sindacale:

“L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono essere rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

È possibile rivolgersi ai sindacati per risolvere problemi sul lavoro, come stalking e mobbing, e per le varie attività collegate, tra cui patronato e Caf. A Pescara sono presenti i sindacati Cgil, Uil e Cisl.

Cgil a Pescara

La sede si trova in via Benedetto Croce 108. Tel. 085 45431; Email: info@cgilpe.it.

Uil a Pescara

Sede regionale Abruzzo e Caf, via Tirino 14. Telefono: 0856922611 - Fax: 0854216938 - Email: cafuil.pe1@cafuil.it; direzione regionale: cafuil.PE0@pec.cafuil.it

Cisl a Pescara

Sede regionale - via dei Sanniti, 18 a Pescara. Tel. 085.692842 - 085.2120004, Fax: 085.4510602; Email: usi.abruzzomolise@cisl.it – Pec: usi.abruzzo.molise@pec.cisl.it

Ast a Pescara - c.so Vittorio Emanuele 50, Tel. 085.27302, Fax. 085.389190, Email. ast.pescara@cisl.it