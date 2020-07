Inps: sedi e indirizzi degli uffici a Pescara e provincia

L’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – è un ente previdenziale pubblico a cui sono iscritti lavoratori dipendenti pubblici, privati e una parte degli autonomi. Ha diverse sedi in tutta Italia ed è attivo anche online, con un portale utile per snellire le pratiche e velocizzare le richieste.

Inps si occupa di pagare le pensioni e di erogare altri servizi come la Naspi (disoccupazione), maternità e paternità ma anche di congedi matrimoniali, adempimenti fiscali e contributi.

Inps a Pescara

La sede Inps a Pescara si trova in via R. Paolucci 35. Gli orari di apertura sono: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il numero di telefono dello sportello telefonico provinciale è: 085 4243200. In alternativa è possibile contattare il centralino al numero 803.164, inviare una mail a direzione.pescara@inps.it oppure una Pec a direzione.provinciale.pescara@postacert.inps.gov.it.

Per contattare l’Urp basta si può inviare una mail a urp.pescara@inps.it

Per quanto riguarda il cambio reperibilità durante malattia si può comunicare a mezzo tel./fax 085 4243344 oppure via email all'indirizzo medicolegale.pescara@inps.it

La sede sarà chiusa al pubblico per la ricorrenza del santo Patrono: San Cetteo il giorno 10/10.

Oltre alla sede pescarese, ovvero la Direzione Provinciale, ci sono:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

l’Agenzia Inps di Montesilvano, via Giolitti 3, tel. 085 4243200 oppure 803.164, email agenzia.montesilvano@inps.it e Pec direzione.agenzia.montesilvano@postacert.inps.gov.it. Questa sede, aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30, resterà chiusa nella giornata del santo Patrono S. Antonio da Padova il 13/06;

la struttura sociale – casa soggiorno Pescara, via Filippo Palizzi 9, tel. 803.164.

Ricordiamo che, in linea con le misure adottate per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, l’accesso fisico agli sportelli delle strutture territoriali Inps è possibile solo per alcune tipologie di servizio, mentre per le altre il servizio sarà erogato mediante richiamata telefonica. Il servizio di sportello telefonico provinciale, è attivo chiamando il numero 085 4243200.