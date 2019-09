Giudice di Pace: competenze e dove trovare l’ufficio a Pescara e provincia

Il Giudice di Pace è un’autorità giudiziaria e può operare in ambito civile, penale e amministrativo. Chi ne ha bisogno in zona può rivolgersi al Giudice di Pace di Pescara e provincia, ovvero recarsi negli uffici presenti nel territorio e presentare la propria richiesta.

Tra le competenze di natura civile sono da annoverare le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5mila euro e cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché la controversia non superi il valore di 20mila euro. Inoltre può occuparsi di cause che riguardano il piantamento degli alberi e delle siepi, le regole condominiali, di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Non occorre un avvocato in udienza, perché davanti al Giudice di Pace è consentito difendersi personalmente, fino a un valore massimo di mille euro. Se superiore, bisogna chiedere il consenso al Giudice di Pace.

Come funziona il processo civile

Il processo condotto dal Giudice di Pace avviene mediante “atto di citazione”, che è un documento dove la parte richiedente espone i fatti e le sue richieste. Individuata la parte avversa, si indica una data di udienza, dove bisogna comparire.

Di solito basta un’udienza, perché in questo modo la giustizia snellisce la trafila, ma il più delle volte sono necessari ulteriori atti.

Quando il Giudice di Pace avrà sentito le parti, esporrà la sua decisione, che è appellabile.

Competenze penali

I fatti più lievi possono essere risolti dal Giudice di Pace, come l’ingiuria, le lesioni dolose leggere, colpose e le contravvenzioni.

In questo caso non è ammessa la difesa personale, è necessaria la presenza di un avvocato.

Già in prima udienza, il Giudice di Pace cerca una conciliazione. Se non accettata, si procede ulteriormente. Anche in questo caso, la decisione può essere impugnata.

Competenze amministrative

Il Giudice di Pace ha anche competenze amministrative che riguardano le vicende tra cittadini e pubblica amministrazione. Di solito ci si rivolge a questa figura per fare ricorso alle multe previste dal Codice della Strada.

Uffici del Giudice di Pace: dove si trovano?

Chi ha bisogno di rivolgersi al Giudice di Pace a Pescara e dintorni, può fare riferimento a questi contatti:

Ufficio del Giudice di Pace di Pescara, via Antonio Lo Feudo 1, tel. 085 4503493 – 4532732, fax 085 4554052, email gpd.pescara@giustizia.it

Ufficio del Giudice di Pace di Penne, corso Alessandrini 32, tel. 085 8210581, fax 085 8210554, email gdp.penne@giustizia.it

Fino a qualche anno fa erano attivi anche gli ufficio del Giudice di Pace di Pianella e San Valentino In Abruzzo Citeriore, dismessi nel 2012.