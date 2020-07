Consultori: indirizzi e orari a Pescara

I consultori familiari offrono consulenza, sostegno, assistenza e tutela a chi ne ha bisogno. A Pescara ci sono diversi punti di accoglienza rivolti a donne, bambini e cittadini italiani, stranieri e soggiornanti temporanei.

Il servizio socio-sanitario dei consultori, dunque, non si rivolge solo alle donne in gravidanza (ecografie e corsi preparto), come si è soliti pensare, ma anche agli uomini, ai single e alle coppie.

L’attività svolta serve ad aiutare a prevenire e a risolvere i problemi personali e interpersonali dei rapporti familiari o di coppia, con l'aiuto di assistenti sociali, psicologi, ostetriche, ginecologi, pediatri, infermieri.

Tutte le consulenze sono gratuite e non è necessaria alcuna prescrizione medica.

Le attività dei consultori

Di seguito le attività e i servizi attivi nei consultori:

consulenza e sostegno psicologico e sociale , educazione alla salute e prevenzione sociale del disagio rivolto al singolo, coppia o famiglia;

, educazione alla salute e prevenzione sociale del disagio rivolto al singolo, coppia o famiglia; assistenza socio-sanitaria pre-concezionale , durante la gravidanza e post gravidanza . Controlli in gravidanza, corsi di preparazione al parto, assistenza ostetrica post-parto anche domiciliare;

, durante la e . Controlli in gravidanza, corsi di preparazione al parto, assistenza ostetrica post-parto anche domiciliare; consulenza giovani , educazione sessuale e sessuologica;

, educazione sessuale e sessuologica; consulenza contraccettiva, sulle malattie sessualmente trasmissibili e sull’interruzione volontaria di gravidanza, contraccezione di emergenza;

tutela della salute donna prima e durante la menopausa;

prevenzione dei tumori del collo dell’utero e della mammella ;

; mediazione familiare per i separati.

Indirizzi dei consultori di Pescara

A Pescara sono presenti due consultori:

Via Milli 2, telefono: 085 4254980;

Pescara Nord, via Nazionale Adriatica Nord 140, telefono: 085 4253470.

Per gli orari è sempre consigliabile telefonare.

Inoltre è presente nel territorio pescarese anche la Amici del Consultorio Onlus – Ucipem Pescara, che si trova in via Campobasso 11, telefono: 085 28860.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per conoscere gli altri consultori presenti in tutto il territorio abruzzese, basta consultare la pagina dedicata alla Sanità del portale della Regione Abruzzo.