Pubblicazioni di matrimonio: come si chiedono a Pescara

Le pubblicazioni di matrimonio sono atti pubblici che precedono il matrimonio vero e proprio e che avvisano la cittadinanza che due persone vogliono contrarre il vincolo matrimoniale, con rito civile o religioso.

In Abruzzo le pubblicazioni di matrimonio sono conosciute anche come “giuramento”: la coppia si reca al Comune e davanti al Sindaco, o un suo sostituto, dichiarerà di volersi sposare e firmerà la relativa documentazione. Da qui saranno affisse le pubblicazioni di matrimonio, visibili anche sull’Albo Pretorio del Comune di Pescara, e saranno visibili a terzi per 8 giorni. Se non ci sono opposizioni o segnalazioni, dopo altri 3 giorni verrà redatto il nulla osta al matrimonio, che ha validità 180 giorni.

La richiesta delle pubblicazioni può essere fatta anche da un solo coniuge con la delega su carta semplice dell’altro, o da una terza persona, ad esempio un wedding planner.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per avviare la procedura, bisogna rivolgersi all’ufficio Servizi Demografici – Stato Civile del Comune di Pescara, in piazza Duca D’Aosta 5. L’orario di apertura al pubblico è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. In alternativa si può chiamare il numero unico 085 4283700 o inviare una email a servizio.anagrafe@comune.pescara.it.