Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Pescara

Il pronto soccorso pediatrico è una struttura che gestisce tutte le urgenze ed emergenze sanitarie. È aperto 24 ore su 24 tutti i giorni e assiste i bambini affetti da problemi acuti e urgenti, il più delle volte non risolvibili dal pediatra o medico di base.

Il pronto soccorso pediatrico a Pescara è collocato all’ingresso dell’Ospedale S. Spirito, fra Ala Nord e Ovest, ed è separato dal reparto di Pediatria.

L’ambiente è dotato di tre postazioni per l’urgenza/emergenza.

Quando il piccolo paziente giunge alla pediatria d’urgenza viene sottoposto a un celere triage, senza attesa, direttamente nel Pronto Soccorso Generale. Al bimbo qui viene attribuito il codice d’urgenza: bianco, verde, giallo o rosso.

Ad eccezione del codice rosso, per il quale il pediatra è chiamato in Pronto Soccorso Generale, i dati del bambino e relativo codice, vengono trasferiti per via telematica in Pediatria d’Urgenza, dove è presente un pediatra e personale infermieristico 24/24 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi ha bisogno di contattare il personale, può farlo al numero: 085 425 2492.