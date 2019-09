Come riconoscere un figlio se non si è sposati: i passaggi da seguire

Se un figlio nasce fuori dal matrimonio, quindi i suoi genitori non sono sposati, bisogna seguire una semplice ma precisa procedura per riconoscerlo. Ecco tutti i passaggi pe effettuare il riconoscimento di un figlio a Pescara.

Il riconoscimento di uno o più figli di genitori non coniugati fra loro può essere fatto in vari momenti:

all’atto di nascita

con una dichiarazione post-concepimento

con una dichiarazione post-nascita

Nel caso in cui si scelga una delle ultime due opzioni, è importante che i genitori contattino l'Ufficio di Stato Civile di Pescara. Il dipendente fornirà le istruzioni da seguire, in base al singolo caso. Per prenotare un appuntamento, basta chiamare il numero 085 4283700 o contattare il personale tramite mail al seguente indirizzo: servizio.anagrafe@comune.pescara.it

Ufficio Stato Civile di Pescara

L’ufficio Stato Civile di Pescara si trova in piazza Duca D’Aosta 5, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.

Quanto tempo occorre per il riconoscimento?

Il riconoscimento di un figlio avviene in un tempo massimo di 30 giorni dall’acquisizione della documentazione necessaria per effettuare i dovuti accertamenti e gli adempimenti di legge. Per riconoscere un figlio è richiesto un prerequisito, ovvero un’età minima di 16 anni.