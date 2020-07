Patente di guida: le informazioni per richiedere il rinnovo

La patente B, o banalmente detta patente di guida, è un documento che si consegue dai 18 anni in poi e che consente di guidare autoveicoli di vario genere. Tra questi sono inclusi i mezzi di massa non superiore a 3,5 t per il trasporto di 8 persone (oltre il conducente), con rimorchio leggero, la cui massa non sia superiore a 750 Kg, e on un rimorchio la cui massa superi i 750 Kg, purché la combinazione non superi i 4250 Kg. Se la combinazione supera i 3500 Kg è richiesto il superamento di una prova di capacità su veicolo specifico.

In ogni caso, la maggior parte delle persone che conseguono la patente di guida a Pescara, lo fa per guidare una comune autovettura quattroruote, abilitata per il trasporto di 4 – 5 persone (conducente incluso).

Come conseguire la patente di guida

Per conseguire la patente B, bisogna presentare una richiesta in un ufficio competente della Motorizzazione Civile (U.M.C.). Si dovrà prima sostenere un esame teorico entro 6 mesi dalla domanda e che può essere fallito solamente una volta. In seguito si potrà sostenere la pratica, quindi la guida effettiva, ma prima bisogna esercitarsi con un istruttore abilitato di scuola guida.

La procedura per rinnovare la patente di guida

Le scadenze delle patenti sono diverse a seconda delle categorie delle stesse e dell'età del conducente. Per verificare la scadenza della propria patente, basta consultare la tabella sul retro della tessera.

Di seguito uno schema suddiviso per età, che comprende sempre una visita con le autorità sanitarie competenti:

meno di 50 anni, rinnovo ogni 10 anni;

più di 50 anni, rinnovo ogni 5 anni;

più di 70 anni, rinnovo ogni 3 anni;

da 80 anni in poi, rinnovo ogni 2 anni.

Quanto costa il rinnovo della patente?

Il prezzo del rinnovo della patente è, in parte, variabile. Questo infatti presenta dei costi fissi:

16 euro di marca da bollo;

10,20 euro per i diritti della Motorizzazione;

6,80 euro per la spedizione della patente.

A queste cifre va aggiunto il costo della visita sanitaria, che in genere si aggira tra i 60 e i 90 euro, per un totale complessivo di circa 100-130 euro.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Motorizzazione Civile di Pescara, che si trova a Spoltore, o rivolgersi o in una delle sedi territoriali Aci di Pescara.