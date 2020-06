Come ottenere la carta d’identità a Pescara: le informazioni necessarie

Per ottenere la carta d’identità a Pescara, bisogna prendere un appuntamento e per farlo è necessario collegarsi al Servizio On-Line – Prenotazioni messo a disposizione dal Comune di Pescara. In alternativa è necessario contattare il numero unico 085 4283700 tasto 4.

Tuttavia, non sarà possibile ottenere il rilascio della classica carta d’identità cartacea, bensì solo di quella elettronica (c.i.e.).

Infatti, dallo scorso marzo 2019 il Comune di Pescara rilascia unicamente le carte d’identità elettroniche; le ultime cartacee sono state rilasciate solo in casi speciali e urgenze particolari.

Il Comune di Pescara è stato uno dei primi Comuni ad agevolare il rilascio della carta d’identità elettronica, rientrando anche nella sperimentazione ministeriale in tal senso.