Carta di identità elettronica a Pescara: come richiederla o rinnovarla

Il Comune di Pescara fa parte dei comuni all'avanguardia che hanno deciso di sperimentare per primi la carta d'identità elettronica: un documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco ai cittadini valido per l’espatrio nelle Nazioni, che fanno parte della Comunità Europea e in quelle con cui l'Italia ha stretto speciali accordi internazionali.

La carta d'identità elettronica, o C.i.e., non è un semplice documento di riconoscimento ma una vera carta servizi, che nell'immediato futuro consentirà a coloro che ne sono in possesso di evitare code e perdite di tempo agli sportelli pubblici. I cittadini dotandosi della smartcard potranno accedere, dalla propria abitazione, ai servizi telematici offerti del Comune:

Potranno prendere parte a sondaggi web

Potranno compilare l'autocertificazione assistita

Potranno accedere all'anagrafe online

Potranno collegarsi allo sportello telematico comunale.

I Comuni che prendono parte a tale sperimentazione possono continuare a rilasciare la Carta d’identità cartacea fino all’emanazione del Decreto che stabilirà la chiusura della fase di sperimentazione del progetto.

Come ottenere la carta di identità elettronica

Si può richiedere la carta di identità elettronica online o al Comune.

La procedura online è molto semplice e vi consentirà di non perdere tempo in fila allo sportello fisico. Bisogna accedere al nuovo servizio online gratuito a disposizione di tutti i cittadini Carta di Identità Elettronica – AgendaOnline.

Attraverso questo servizio è possibile richiedere un appuntamento per il rilascio della propria carta di identità elettronica, dopo aver effettuato la registrazione. Fatta la prenotazione, il cittadino potrà recarsi nel giorno e nell’orario stabilito in uno degli sportelli abilitati per ritirare il documento senza fare la fila e con assoluta priorità.

Gli sportelli abilitati a rilasciare le C.i.e. con appuntamento su prenotazione tramite Agenda Online sono sia quelli abilitati della sede di Pescara centro, in via Calabria 4, sia gli Uffici distaccati delle ex-circoscrizioni di Pescara Portanuova, in piazza Grue 1, e Pescara Colli, in via di Sotto 8/12.

L’altra possibilità è quella di prendere appuntamento per il rilascio del documento elettronico, allo sportello Unificato per il Cittadino Urp in Piazza Italia.

Nel caso non si possegga un altro documento di riconoscimento valido, occorre obbligatoriamente recarsi all'apposito sportello accompagnati da due persone maggiorenni che possano attestare l’identità dell’interessato. Mentre in caso di documento scaduto, bisogna riconsegnare la vecchia carta d'identità.

La C.i.e. sarà ritirabile dopo almeno 6 giorni lavorativi: la richiesta inviata in tempo reale telematicamente agli Uffici del Ministero a Roma, viene elaborata dagli stessi e successivamente rispedita tramite posta cartacea.

Cosa fare in caso di furto o smarrimento?

Se si vuole richiedere nuovamente la carta d’identità elettronica in seguito a furto o smarrimento, bisogna portare con sé un altro documento di riconoscimento valido. Se non fosse possibile, occorre presentarsi accompagnati da due persone maggiorenni che potranno certificare l’identità dell’interessato; bisogna inoltre presentare allo sportello anche una copia della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di Polizia.